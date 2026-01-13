रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे

मध्य प्रदेश के रीवा से बीते 5 जनवरी को सिटी कोतवाली क्षेत्र के उपरहट्टी मोहल्ल्ले में सर्राफ विनोद खंडेलवाल के घर दो नकाबपोश चोरों ने लाखों की चांदी के बने जेवर सरेशाम चोरी कर लिए थे और फरार हो गए थे. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का माल बरामद किया है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कम्प मच गया था और स्थानीय व्यापारियों ने भी इस पर रोष प्रकट किया था.

शुरुआत में पुलिस के लिए यह घटना बड़ी चुनौती थी, क्यूंकि बदमाशों ने चेहरा कवर कर रखा था, लेकिन एक सीसीटीवी में एक बदमाश गुटखा खाते हुए कैद हो गया और उसकी पहचान उजागर हो गयी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला ?

चोरी की यह वारदात सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उपरहटी मोहल्ले की है. यहां पर रहने वाले विनोद खण्डेलवाल अपने घर पर बनी दुकान पर ही ज्वैलरी शॉप संचालित करते है. बीते 5 जनवरी 2026 को घर के सभी सदस्य सुबह गंगा स्नान करने प्रयागराज गए हुए थे, जबकि विनोद खण्डेलवाल घर पर ही थे.

देर शाम तकरीबन 7 बजे विनोद खण्डेलवाल अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर बगल की दुकान मे आलू खरीदने चले गए. वापस लौटने पर विनोद खण्डेलवाल ने अंदर से एक नकाबपोश बदमाश को भागते हुए देखा इसके बाद जब दुकान मे जाकर देखा तो ज्वेलरी संचालक कें होश उड़ गए.

ज्वैलरी संचालक ने देखा की दुकान से चांदी से निर्मित कीमती गहने गायब थे. चोरी के वारदात से इलाके मे हड़कंप मच गया. घटना की सूचना तत्काल सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई. पुलिस ने अज्ञात चोर के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने शॉप में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमे नकाबपोश बदमाश कैद हुआ था. CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब जांच तेज की तो चोर की पहचान आसान हो गई.

गुटखा खाना चोर को पड़ गया भारी

सीसीटीवी फुटेज मे चोरी की वारदात से पहले बदमाश ने चेहरे से नकाब हटाकर गुटखा खाया था. चेहरे की साफ तस्वीर मिलते ही पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया और अपने साथ थाने ले गई. पकडे गए राजेंद्र सोनी और चिराग बाधवानी से जब टीम ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों दोनों ने ज्वैलरी शॉप में की गई चोरी की वारदात कबूल ली.

दोनों ने पहले की थी रेकी

पुलिस के मुताबिक नकाबपोश चोर राजेंद्र सोनी ने अपने साथी चिराग बाधवानी के साथ उसकी स्कूटी से खण्डेलवाल ज्वेलरी शॉप की रेकी की थी. शॉप के संचालक जैसे ही घर का दरवाजा खुला छोड़कर बगल की दुकान पर समान लेने गए तभी राजेंद्र सोनी चेहरे से नकाब को ढककर घर के अंदर प्रवेश कर गया. इसके बाद घर के अंदर से दुकान मे घुसकर तकरीबन 3 लाख कीमत की चांदी से बाने जेवरात लेकर अपने साथी के स्कूटी मे बैठकर मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी किए गए गहनों की बरामदगी भी कर ली है इसके अलावा वारदात मे इस्तेमाल की गई स्कूटी भी जप्त की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपीयों से पूछताछ कर रही है, यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वह पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल थे.

सीसीटीवी से आसान हुआ चोर को पकड़ना

एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि ज्वैलरी शॉप में हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की थी. टीम को कुछ तकनीकी साक्ष्य प्राप्त हुए थे. गुटखा खाने के लिए बदमाश ने चेहरे से नकाब हटाया था. इसी दौरान वह सीसीटीवी कैमरे मे कैद हो गया, जिससे उसकी पहचान हुई और टीम ने मुख्य आरोपी के साथ उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया.

पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 लाख कीमत के चांदी से बने जेवरात बरामद किए गए हैं. स्कूटी भी जप्त की गई दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.