सिवनी जिले से तबादला होने पर कलेक्टर संस्कृति जैन को अनोखे अंदाज में विदा किया गया. अधिकारी और कर्मचारी जब अपनी पसंदीदा कलेक्टर को विदा कर रहे थे, तो कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं. विदाई के इस भावुक पल में कलेक्टर अपनी दोनों बेटियों के साथ पालकी में बैठकर सभी से विदा ली.

पालकी में सवार होकर ली विदाई

सिवनी के सरकारी दफ्तर में बुधवार (8 सितंबर) को कलेक्टर संस्कृति जैन के लिए एक विशेष विदाई समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान जिले के कई अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे. जब कलेक्टर मंच से नीचे उतरीं तो वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पालकी में बैठाकर पूरे सम्मान के साथ विदा किया. उनकी दोनों बेटियां भी इस दौरान साथ थीं.

पालकी में बैठी कलेक्टर जब हाथ हिलाकर सबको धन्यवाद दे रही थीं, तब माहौल भावुक हो गया. कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आंसू भी छलक आए. किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर उस यादगार पल को कैद कर लिया.

भोपाल में नई जिम्मेदारी

संस्कृति जैन का तबादला आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल के पद पर हुआ है. सिवनी में बतौर कलेक्टर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई जनहितकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू कीं. खासकर महिलाओं के स्व-सहायता समूहों, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं पर उनके काम की सराहना हुई.

विदाई समारोह में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि संस्कृति जैन का व्यवहार हमेशा सहयोगपूर्ण रहा. एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सिवनी को परिवार की तरह संभाला. हर छोटे-बड़े कर्मचारी की बात सुनी और समाधान किया.

वहीं, स्थानीय लोगों ने भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि “ऐसे अफसर बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो जनता से इतने जुड़ाव के साथ काम करें.

सिवनी के लोगों के लिए यह विदाई पल यादगार बन गया है, वहीं अब सभी की नजरें भोपाल पर हैं, जहां संस्कृति जैन अपनी नई जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं.