मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में सोमवार (3 नवंबर) रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पर यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई. इस हादसे में दो महिलाओं समेत तीन की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हुए हैं.

हादसा इंदौर और महू के बीच सिमरोल थाना इलाके के भेरू घाट में हुआ, जब यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई. वे बस के अगले हिस्से में बैठी थीं. मृतकों की पहचान की जा रही है.

हादसे के बाद बस में 38 घायल यात्री फंस गए. पुलिस और प्रशासन के दल ने उन्हें बाहर निकालकर अलग-अलग अस्पतालों में भेजा. दो की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. 9 अन्य घायलों को इंदौर के एमवाय अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, करीब 30 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं.

नशे में था बस का ड्राइवर?

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे के कारण की जांच की जा रही है. इस बीच, मौके से सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति को कहते सुना जा सकता है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी और उसके नशे में होने के कारण भीषण हादसा हुआ.

घायलों का मुफ्त इलाज, मृतकों के परिजनों को मुआवजा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में हुए इस हादसे पर दुख जताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "इंदौर और महू के बीच एक बस के पलटने के कारण हुए हादसे में तीन नागरिकों की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है. मृतकों के निकटतम परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 2-2 लाख रुपये और घायलों का नि:शुल्क उपचार करने के निर्देश दिए हैं. ईश्वर से दिवंगत की पुण्यात्माओं की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है."

