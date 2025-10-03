Video: गजब हाल है! नशे में चूर महिला ड्राइवर ने टैक्सी को मारी टक्कर, काटा बवाल, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला, जो शराब के नशे में एक दम धुत नजर आ रही है. उसने अपनी कार से एक टैक्सी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह हंगामा मचाती नजर आ रही है. वीडियो में देखा गया है कि महिला की कार के सामने वाला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

महिला लोगों से बहस करती नजर आई

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक महिला, जो लाल रंग की कार चला रही है. महिला एक गली में कार लेकर आती है और गली में पहले से ही एक टैक्सी पार्क हुई होती है, जिसे महिला कार से टक्कर मार देती है. टक्कर के बाद महिला स्थानीय लोगों से बहस करने लगती है.

Kalesh b/w Cab Guy and Female Car Drivee (Context in the Clip) pic.twitter.com/9FCaNzlXYm — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 3, 2025

महिला की पूरी हरकत को एक व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा होता है. वो महिला को नुकसान भरने के लिए कहता है, लेकिन महिला इतने नशे में होती है कि किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है. महिला कार में बैठकर बहस करती नजर आ रही है और वहीं स्थानीय लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं.

यूजर्स ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की अपील की

महिला को स्थानीय लोग कार से उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनती है. शराब पीकर गाड़ी चलाना बिल्कुल गलत है और महिला को देखा जा सकता है कि वो कितने नशे में चूर नजर आ रही है. वीडियो में साफ देखा गया कि महिला की गाड़ी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रखी है.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के बीच बहस छिड़ गई है. वीडियो में भी लोग पुलिस को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन अभी साफ नहीं हुआ है कि पुलिस मौके पर पहुंची या नहीं. यूजर्स ने महिला के खिलाफ कार्रवाई की अपील की.