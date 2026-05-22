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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोजशाला में HC के फैसले के बाद बदला माहौल, पहले जुमे पर 1800 जवानों के बीच हुई पूजा-अर्चना

भोजशाला में HC के फैसले के बाद बदला माहौल, पहले जुमे पर 1800 जवानों के बीच हुई पूजा-अर्चना

Bhojshala News: हाई कोर्ट के फैसले के बाद धार की भोजशाला में पहले जुम्मे पर भारी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जबकि पूरे शहर में 1800 से ज्यादा जवान तैनात किए गए.

By : विक्रम सिंह जाट | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 May 2026 12:52 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला एक बार फिर चर्चा में है. हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद यहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया. शुक्रवार (22 मई) को फैसले के बाद पहला जुम्मा होने की वजह से प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा. सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे और पूजा-अर्चना की. वहीं किसी भी तरह के विवाद या तनाव को रोकने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

भोजशाला को लेकर विवाद कई दशकों से चला आ रहा है. हिंदू समुदाय इसे वाग्देवी मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समाज इसे अपना धार्मिक स्थल बताता रहा है. इसी मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी. 15 तारीख को आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला को वाग्देवी मंदिर करार दिया गया, जिसके बाद यहां की व्यवस्थाओं और माहौल में बदलाव देखने को मिल रहा है.

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परिसर में बदली व्यवस्थाएं

पहले भोजशाला में मंगलवार को हिंदू समुदाय को पूजा की अनुमति दी जाती थी, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम समाज यहां जुम्मे की नमाज अदा करता था. लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब परिसर के अंदर व्यवस्थाओं में बदलाव नजर आ रहा है.

भोजशाला मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले भोज उत्सव समिति के गोपाल शर्मा ने भी फैसले के बाद बदले माहौल को लेकर जानकारी दी. उनका कहना है कि अदालत के आदेश के अनुसार ही अब व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं और श्रद्धालुओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है.

1800 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात

धार के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिस पूजा की अनुमति अदालत ने दी है, वही परिसर में संपन्न कराई जाएगी. इसके अलावा पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

एसपी सचिन शर्मा के मुताबिक, शहर में करीब 1800 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. इनमें RAF, QRF और STF के जवान भी शामिल हैं. प्रशासन ने विभिन्न समुदायों और समूहों के साथ बैठकें भी की हैं ताकि माहौल शांत बना रहे. पुलिस का कहना है कि लगभग सभी पक्ष अदालत के आदेश का पालन करने पर सहमत हैं.

डॉग स्क्वॉड और घुड़सवार पुलिस भी रही तैनात

भोजशाला परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी गई. डॉग स्क्वॉड को भी तैनात किया गया ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

खास बात यह रही कि पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा खुद घोड़े पर सवार होकर घुड़सवार पुलिस बल के साथ भोजशाला परिसर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए.

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शुक्रवार को पूरे दिन प्रशासन की नजर भोजशाला और उसके आसपास की हर गतिविधि पर बनी रही. संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. प्रशासन का साफ कहना है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल भोजशाला में हालात शांतिपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं लगातार तेज हैं.

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About the author विक्रम सिंह जाट

डॉ विक्रम सिंह जाट पिछले 25 सालों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं. साल 2007 से लगातार एबीपी न्यूज नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं.
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Published at : 22 May 2026 12:52 PM (IST)
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Bhojshala Dhar News MADHYA PRADESH NEWS
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