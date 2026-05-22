मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान, 18 जून को वोटिंग और काउंटिंग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 1 जून को जारी होगी

नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून, 11 जून को नाम वापसी

18 जून को होगा मतदान, उसी दिन शुरू होगी मतगणना

तीन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे

भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार, 22 मई को मध्य प्रदेश की राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. आयोग के अनुसार राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी, जबकि उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी और 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है. इन सीटों के लिए मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी.

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जिन तीन सीटों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है, उनमें बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शामिल हैं. इन सीटों पर नए सदस्यों के चुनाव के लिए जून में मतदान कराया जाएगा. विधानसभा में बीजेपी के मजबूत संख्या बल को देखते हुए पार्टी दो सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस अपनी एक सीट बचाने की रणनीति पर काम कर रही है.

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कैसे होता है राज्यसभा चुनाव?

राज्यसभा सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है. इसमें संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करते हैं. चुनाव ‘सिंगल ट्रांसफरेबल वोट’ और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत कराया जाता है, जिसमें विधायक उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में वोट देते हैं.

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किसी उम्मीदवार को जीत के लिए तय कोटा हासिल करना जरूरी होता है. वहीं, यदि नामांकन और नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर रह जाती है, तो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं.

MP विधानसभा में अभी क्या है संख्या बल?

मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक इस चुनाव में मतदान करेंगे. फिलहाल विधानसभा में बीजेपी के 164, कांग्रेस 64 विधायक हैं. इन्हीं विधायकों पर दोनों ही दलों की रणनीतियों का दार-ओ-मदार टिका हुआ है.