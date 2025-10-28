गुना: किसान को थार से कुचलने के आरोपी नेता को BJP ने किया निष्कासित, आलाकमान ने लिया बड़ा एक्शन

मध्य प्रदेश के गुना जनपद में रविवार को जमीनी विवाद में भाजपा नेता महेंद्र नागर ने और उसके साथियों ने किसना रामस्वरूप और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया था. यही नहीं उसे थार गाड़ी से रौंद दिया था. जिसमें किसान की मौत हो गयी थी. इस घटना से बीजेपी पर सवाल उठने के बाद पार्टी ने नागर पर एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया है.

पुलिस ने इस मामले में अब 14 लोगों के खिलाफ FIR की है, जबकि महेंद्र नागर अभी फरार बताया जा रहा है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया.

जिलाध्यक्ष धर्मेद्र सिकरवार ने किया निलंबित

गुना बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिकरवार ने सोमवार को पत्र जारी कर सूचना दी कि महेंद्र नागर जोकि पार्टी का ग्राम गणेशपुर का बूथ अध्यक्ष है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. कारण किसान परिवार के साथ अपराधिक कृत्य बताया गया है.

इस मामले में भाजपा की खासा किरकिरी हुई है, क्यूंकि प्रदेश में भाजपा सरकार और जिस तरह की दबंगई महेंद्र नागर ने दिखाई उसने कई सवाल खड़े कर दिए थे.

क्या था पूरा मामला ?

बता दें कि थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव गणेशपुर में रविवार 26 अक्टूबर को 50 वर्षीय किसान रामस्वरूप धाकड़ अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहे थे, तभी बीजेपी बूथ अध्यक्ष महेंद्र नागर अपने साथियों हरीश, गौतम और अन्य के साथ मौके पर पहुंचे. पीड़ित परिवार के मुताबिक महेंद्र नागर ने जमीन हड़पने के इरादे से रामस्वरूप को घेर लिया. पहले लाठियों और रॉड से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, हाथ-पैर तोड़ दिए गए. जब रामस्वरूप जमीन पर गिर पड़े, तब महेंद्र नागर ने अपनी थार जीप चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया. अस्पताल ले जाते वक़्त उनकी मौत हो गयी.

बेटियों पर भी हमला और कपड़े फाड़े

आरोप है कि जब रामस्वरूप की बेटियां अपने पिता को बचानें आयीं तो महेंद्र नागर और उसके साथियों ने उन्हें भी पीटा और कपड़े फाड़ दिए. इस घटना से पूरे गांव में दहशत फ़ैल गयी.

महेंद्र नागर अभी फरार-14 पर FIR

पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ ह्त्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जबकि मुख्य आरोपी महेंद्र नागर अभी फरार है.