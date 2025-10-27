हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मध्य प्रदेश: गुना में THAR से कुचलकर किसान की हत्या, सीएम मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

मध्य प्रदेश: गुना में THAR से कुचलकर किसान की हत्या, सीएम मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

Madhya Pradesh News: घटना पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी. घटना में शामिल थार कार को बरामद किया है. आरोपियों की तलाश जारी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Oct 2025 10:57 PM (IST)
मध्य प्रदेश के गुना में रविवार (26 अक्टूबर) की दोपहर हुई घटना के आरोपी महेंद्र नागर सहित 14 व्यक्तियों के विरूद्ध थाना फतेहगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है. प्रकरण के नामजद आरोपी हुकुम सिंह नागर को राउंडअप कर लिया गया है. घटना में उपयोग में की गई थार को भी बरामद कर लिया गया है.    

पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ की जा रही है. वहीं पुलिस ने सुसंगत धाराओं में आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है. इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. 

घटना पर सीएम मोहन यादव ने किया पोस्ट

इस घटना पर सीएम मोहन यादव ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने की घटना संज्ञान में आई है. मैं परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं.' 

सीएम मोहन यादव ने आगे लिखा, 'मैंने इस प्रकरण में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. 14 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को राउंडअप किया है. इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.'

यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है- मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में आपराधिक कृत्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुना में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें, जमीन विवाद को लेकर बीजेपी नेता ने एक किसान को अपनी थार से कुचल दिया था. वहीं पीड़ित को बचाने के लिए जब बेटियां सामने आईं तो उनके साथ भी बदसुलूकी की गई है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. 

Published at : 27 Oct 2025 10:54 PM (IST)
Madhya Pradesh Police Guna News MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
विश्व
बिहार
ओटीटी
इंडिया
