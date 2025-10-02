मुरैना में पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट, दूसरी जाति में करना चाहती थी शादी

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ऑनर किलिंग के एक मामले में पुलिस ने 12वीं की छात्रा दिव्या सिकरवार की हत्या के आरोप में उसके पिता भरत सिकरवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में मृतका की मां, भाई और रिश्तेदारों समेत कुल 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

आरती के शोर में बेटी को मारी गोली

पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने गुरुवार को बताया कि भरत ने 23 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दिव्या दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करती थी और उससे शादी करने की जिद पर अड़ी थी. परिजन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी.बताया गया कि घटना से एक दिन पहले भरत ने अपनी बेटी को प्रेमी के साथ स्कूटर पर देखा था.

इसके बाद जब कॉलोनी में नवरात्रि के पंडाल में आरती चल रही थी, तो उसी दौरान भरत ने अपनी बेटी को गोली मार दी, ताकि आरती की आवाज़ में गोली की आवाज़ दब जाए.पुलिस के अनुसार, भरत ने अपने छोटे भाई रवि की लाइसेंसी पिस्टल से दिव्या को गोली मारी. रवि सेना में तैनात है और घटना के समय ड्यूटी पर था. उसकी पिस्टल मुरैना स्थित घर पर रखी थी.

शव को नदी में फेंककर छुपाया गया

हत्या के बाद भरत ने शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने रिश्तेदारों की मदद ली. शव को गांव भगवान सिंह का पुरा ले जाकर क्वारी नदी में पत्थर बांधकर फेंक दिया गया. इस घटना का खुलासा तब हुआ जब भरत के एक पड़ोसी ने शनिवार को पुलिस को सूचना दी कि दिव्या दो दिन से लापता है. इसके बाद पुलिस भरत के घर पहुंची और पूछताछ की. पहले वह टाल-मटोल करता रहा, लेकिन जब उसे थाने लाकर गहन पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

पुलिस ने भरत की निशानदेही पर दिव्या का शव पांच दिन बाद क्वारी नदी से बरामद किया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसे नजदीक से गोली मारी गई थी.