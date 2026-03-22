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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशFarsa Baba Death: गौ-रक्षक फरसा बाबा की मौत से आक्रोशित बागेश्वर महाराज, बोले- दोषियों को दी जाए फांसी

Farsa Baba Death: गौ-रक्षक फरसा बाबा की मौत से आक्रोशित बागेश्वर महाराज, बोले- दोषियों को दी जाए फांसी

Madhya Pradesh News In Hindi: गौ-रक्षक फरसा बाबा की मौत पर बागेश्वर महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की. उन्होंने इसे जघन्य अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 Mar 2026 07:03 AM (IST)
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गौ तस्करी को रोकने के दौरान गौ-रक्षक फरसा बाबा की मौत के मामले में बागेश्वर महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि इस घटना में शामिल दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, यहां तक कि फांसी दी जानी चाहिए. महाराज का यह बयान सामने आते ही मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है.

शनिवार (21 मार्च) शाम जब बागेश्वर महाराज भक्तों को दर्शन देने मंच पर पहुंचे, तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें फरसा बाबा की हत्या की खबर मिली, वे बेहद दुखी हो गए. महाराज ने कहा कि फरसा बाबा पूरी तरह गौ-सेवा के लिए समर्पित थे और उनके जैसा गौ-रक्षक मिलना बहुत मुश्किल है.

सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग

बागेश्वर महाराज ने सरकार से मांग की कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए. उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक जघन्य अपराध है, इसलिए इसमें सख्ती जरूरी है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में उदाहरण पेश करने के लिए दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए.

अपने संबोधन में महाराज ने यह भी कहा कि जो लोग हिंदुत्व और सनातन के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें अक्सर धमकियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं.

बेहद दर्दनाक थी घटना

महाराज ने भावुक होते हुए कहा कि फरसा बाबा की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई. उन्होंने कहा कि उन्हें कुचलकर मार दिया गया, जो बहुत ही दुखद और अमानवीय है. उन्होंने भगवान बालाजी से प्रार्थना की कि फरसा बाबा की आत्मा को शांति मिले और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें.

लोगों से साथ खड़े होने की अपील

बागेश्वर महाराज ने लोगों से अपील की कि अगर वे खुद सनातन के लिए लड़ नहीं सकते, तो कम से कम जो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ जरूर दें. उन्होंने कहा कि फरसा बाबा जैसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं और उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 22 Mar 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Bageshwar Maharaj MADHYA PRADESH NEWS Farsa Baba
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