सागर: सड़क हादसे में डॉक्टर की पत्नी कार में जिंदा जली, संदिग्ध मामले की जांच में जुटी पुलिस

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSagar News: सड़क हादसे में डॉक्टर की पत्नी कार में जिंदा जली, संदिग्ध मामले की जांच में जुटी पुलिस

Sagar News: सड़क हादसे में डॉक्टर की पत्नी कार में जिंदा जली, संदिग्ध मामले की जांच में जुटी पुलिस

Sagar News in Hindi: सागर में कार में आग लगने से डॉक्टर की पत्नी जिंदा जली गई. इस हादसे में पति बचा गया है. महिला के भाई की शिकायत पर पुलिस और एफएसएल टीम हर पहलू से जांच कर रही है.

By : विनोद आर्य, सागर | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 06:45 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सागर जिले से दर्दनाक हादसे में डॉक्टर की पत्नी की कार में अंदर ही जिंदा जलने से मौत हो गई. सागर-दमोह मार्ग पर चना टोरिया टोल प्लाजा के पास हुए इस भीषण अग्निकांड में गढ़ाकोटा के डॉक्टर नीलेश पटेल की पत्नी सीमा पटेल की कार के अंदर ही जिंदा जलने से मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, इस हादसे में डॉक्टर सुरक्षित बच निकला. इस मामले मृतिका के भाई ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पत्नी का इलाज कराने सागर आ रहे थे डॉक्टर

सागर जिले के गढाकोटा के प्रसिद्ध डॉक्टर नीलेश कुर्मी (पटेल) अपनी पत्नी सीमा कुर्मी की तबीयत खराब होने पर उन्हें कार से सागर ला रहे थे. तभी सागर-दमोह रोड पर चनाटोरिया टोल प्लाजा के पास अचानक कार में आग लग गई. आग लगने पर डॉक्टर कार से सुरक्षित बाहर निकल आया लेकिन पत्नी जिंदा जल गई. बताया जाता है दो साथी और थे और सभी सुरक्षित बच निकले. सूचना पर फायर फाइटर मौके पर पहुंची और आग को बुझाया. शनिवार सुबह से एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं. जिस कार में आग लगी, उसमें सीएनजी किट लगी हुई थी.

दीदी को अस्पताल ले जा रहे थे जीजा, दोनों में थी अनबन- लोकेश पटेल

मृतका सीमा कुर्मी के भाई लोकेश पटेल ने बताया कि गढ़ाकोटा में दीदी रहती थी. शनिवार सुबह करीब 4 बजे जीजा नीलेश कुर्मी का फोन आया और उन्होंने बताया कि दीदी को हॉर्ट अटैक आया है. सीने में दर्द हो रहा है. राय हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं. सूचना पर हम लोग भी अस्पताल के लिए रवाना हुई. इसी भी फोन आया कि सानौधा के पास एक्सीडेंट हो गया है. थोड़ी देर बाद फिर फोन आया कि कार में आग लग गई है. जिसमें सीमा जल गई. भाई लोकेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी और जीजा के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. मुझे संदेह है कि दीदी को बेहोश या मारकर वे कार में लेकर आए. इसी दौरान आग में आग लगा दी गई. यदि एक्सीडेंट होता तो घटनास्थल पर कोई निशान मिलते. लोकेश ने मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.

ये भी पढ़िए- MP News: इंदौर अग्निकांड में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, पीड़ित परिवार से मिले CM मोहन यादव

मामले की जांच में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर ने बताया कि कार में आग लगी थी. जिसमें महिला की जलने से मौत हुई है. मामले में एफएसएल टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है. मामला दर्ज कर हर बिंदु पर जांच की जा रही है.

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About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Police Sagar News MP News CRIME MADHYA PRADESH
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