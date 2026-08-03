#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव: पहले राउंड के बाद बीजेपी आगे, कांग्रेस को मिले इतने वोट

दतिया उपचुनाव: पहले राउंड के बाद बीजेपी आगे, कांग्रेस को मिले इतने वोट

Datia By Election 2026 Result: दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के साथ आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Aug 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव की मतगणना आज सोमवार (3 अगस्त) को हो रही है. इस उपचुनाव के पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. पहले राउंड में बीजेपी आगे चल रही है. 

दतिया उपचुनाव की मतगणना के पहले राउंड के बाद बीजेपी के आशुतोष तिवारी लगभग 1000 वोट से आगे चल रहे हैं. जहां पहले राउंड की गिनती के बाद बीजेपी को 4651 वोट और कांग्रेस को 3367 वोट, और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम को 1917 वोट मिले हैं.

बता दें कि दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था और यहां पर 71.44 प्रतिशत मतदान हुआ था. दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के साथ आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में हैं.

क्यों हो रहा है दतिया में उपचुनाव?

साल 2023 में इस सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने जीत दर्ज की थी. हाालंकि बाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला अदालत द्वारा अप्रैल 2026 को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की सजा व 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद कांग्रेस नेता की सदस्यता खत्म हो गई थी. 

नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी ने काटा टिकट

दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने साल 2023 में कांग्रेस से हारने वाले और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को किनारे करते हुए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा. इसे लेकर काफी हंगामा भी देखने को मिला लेकिन बाद में सबकुछ ठीक हो गया.

दतिया उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला

मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव के प्रचार की कमान संभाली. बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के अलावा आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दामोदर सिंह यादव ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है.

दतिया उपचुनाव के नतीजे आज, कई नेताओं की परीक्षा; भोपाल से दिल्ली पहुंचेगी गूंज

Published at : 03 Aug 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Congress BJP MP News Datia By Election 2026 Datia By Election 2026 Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Datia Bypoll Result 2026 Live: दतिया में वोटो की गिनती जारी, BJP ने बनाई बढ़त, कितना पीछे हैं कांग्रेस के घनश्याम सिंह?
Live: दतिया में वोटो की गिनती जारी, BJP ने बनाई बढ़त, कितना पीछे हैं कांग्रेस के घनश्याम सिंह?
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: पहले राउंड के बाद बीजेपी आगे, कांग्रेस को मिले इतने वोट
दतिया उपचुनाव: पहले राउंड के बाद बीजेपी आगे, कांग्रेस को मिले इतने वोट
मध्य प्रदेश
Gen-Z को धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा मैसेज, 'किसी की मां का अपमान...'
Gen-Z को धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा मैसेज, 'किसी की मां का अपमान...'
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव के नतीजे आज, कई नेताओं की परीक्षा; भोपाल से दिल्ली पहुंचेगी गूंज
दतिया उपचुनाव के नतीजे आज, कई नेताओं की परीक्षा; भोपाल से दिल्ली पहुंचेगी गूंज
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?
होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?
मध्य प्रदेश
Datia Bypoll Result 2026 Live: दतिया में वोटो की गिनती जारी, BJP ने बनाई बढ़त, कितना पीछे हैं कांग्रेस के घनश्याम सिंह?
Live: दतिया में वोटो की गिनती जारी, BJP ने बनाई बढ़त, कितना पीछे हैं कांग्रेस के घनश्याम सिंह?
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
ओटीटी
'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'
क्रिकेट
जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
जिन 12 मैदानों पर होंगे विश्वकप के मैच वहां कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
इंडिया
Xप्लेन: Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...
अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...
लाइफस्टाइल
World Breastfeeding Week 2026: बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget