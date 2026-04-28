'सत्यानाश हो जाएगा...' राघव चड्ढा समेत सात सांसदों के BJP में जाने पर बोले दिग्विजय सिंह
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजिय सिंह ने राघव चड्ढा समेत सात सांसदों के बीजेपी में जाने को लेकर तीखी टिप्पणी की.
राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीहोर प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी और पाला बदलने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने विशेष रूप से आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हुए सांसदों को लेकर कड़ी टिप्पणी की.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तीखे लहजे में कहा कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद अपनी निष्ठा बदलकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनका 'सत्यानाश' हो जाएगा. उन्होंने दलबदल की राजनीति को लेकर अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर की. महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए.
'BJP की नीयत साफ नहीं...'
सिंह ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को लेकर BJP की नीयत साफ नहीं है और इस मुद्दे पर लगातार 'झूठ' बोला जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गंभीर है, तो इसे भविष्य के बजाय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए.
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उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ही इस आरक्षण की शुरुआत कर देनी चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन और जनगणना जैसे तर्क केवल देरी करने के बहाने हैं. वर्तमान परिस्थितियों में भी आरक्षण लागू करना पूरी तरह संभव है, लेकिन सरकार इसे लटकाना चाहती है.
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Source: IOCL