बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार (14 अक्टूबर) को संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे. उन्होंने महाराज से उनके राधा केली कुंज स्थित आश्रम में मुलाकात की और उनकी तबीयत का हाल-चाल लिया.

अनुयायियों को जैसे ही पता चला कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो उनको देखने के लिए अनुयायियों की भीड़ लग गई. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अनुयायियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया है और मुस्कुरा कर वहां से चले गए.

'यह तो सब आपकी लीला है आपका स्वास्थ्य ठीक'

धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत प्रेमानंद महाराज से मिलने वृन्दावन की परिक्रमा मार्ग स्थित उनके आश्रम कैली कुंज पहुंचे थे. यहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य पर ली चुटकी लेते हुए कहा कि यह तो सब आपकी लीला है आपका स्वास्थ्य तो ठीक है.

किडनी की समस्या से जूझ रहे प्रेमानंद महाराज

बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज की किडनी खराब है और उनका डायलिसिस नियमित समय पर होता रहता है. किडनी खराब होने के बाद भी वो नियमित रूप से भक्तों से मिलते हैं और उन्हें राधा नाम का जाप करने के लिए कहते हैं. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनका आखिर समय चल रहा है और ऐसे में वो हर रोज राधा रानी की अराधना करना चाहते हैं.

संत प्रेमानंद महाराज को उनकी अच्छी और धार्मिक बातों के लिए जाना जाता है. संत प्रेमानंद महाराज सभी धर्मों में इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे ईश्वर की कामना करने के लिए कहते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग ही क्यों न हो. सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े सेलेब्स, राजनेता और क्रिकेटर्स को उनके चरणों में देखा गया. विराट कोहली तीन बार प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए जा चुके हैं.