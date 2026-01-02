धार शहर के दौलतनगर इलाके में पतंग उड़ाते समय एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 13 वर्षीय बालक करंट की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, घायल बालक रुद्र अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था. इसी दौरान उसके हाथ में मौजूद लोहे की रॉड अचानक पास से गुजर रही 11 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई. संपर्क होते ही तेज करंट दौड़ा और रुद्र बुरी तरह झुलस गया. झटका लगते ही वह छत पर रखे पतरे के पास गिर पड़ा.

मां की सूझबूझ से बची जान

गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बालक की मां मौके पर ही मौजूद थीं. उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और आसपास के लोगों की मदद से बच्चे को संभाला. बिना देर किए उसे शहर के महाजन हॉस्पिटल ले जाया गया. समय पर अस्पताल पहुंचने से रुद्र की जान बच सकी.

हालत स्थिर, निगरानी जारी

अस्पताल के मुताबिक, बच्चे को 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन झुलसने के कारण डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं. घटना की खबर मिलते ही परिजन और मोहल्ले के लोग भी अस्पताल पहुंच गए और बच्चे की सेहत की जानकारी लेते रहे.

इस घटना ने एक बार फिर पतंगबाजी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. धार शहर के कई रिहायशी इलाकों के बीच से हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं, जो खासकर बच्चों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पतंग उड़ाते समय बच्चों को लोहे की चीजों से दूर रखना चाहिए और बिजली लाइनों के आसपास खास सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके.