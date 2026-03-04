सागर में महिला पार्षद के घर पर युवक ने किया हमला, छेड़छाड़ मामले में जेल से छूटे आरोपियों पर शक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sagar News: महिला पार्षद के घर पर युवक ने किया हमला, छेड़छाड़ मामले में जेल से छूटे आरोपियों पर शक

Sagar News: महिला पार्षद के घर पर युवक ने किया हमला, छेड़छाड़ मामले में जेल से छूटे आरोपियों पर शक

Sagar News In Hindi: सागर में होलिका दहन के दौरान कांग्रेस पार्षद के घर पर एक बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

By : विनोद आर्य, सागर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 04 Mar 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सागर में होलिका दहन के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. नगर निगम सागर के केशवगंज वार्ड की कांग्रेस पार्षद नीलोफर चमन अंसारी के घर पर एक बदमाश ने धारदार हथियार लेकर हमला कर दिया. आरोपी ने घर का गेट खोलने की कोशिश करते हुए उस पर कई बार वार किए और जमकर हंगामा किया.

घटना से इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया. पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना के बाद पार्षद और उनके परिजनों ने तुरंत मोतीनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

होलिका दहन के दौरान हुआ हंगामा

जानकारी के अनुसार सोमवार रात केशवगंज वार्ड में होलिका दहन का कार्यक्रम चल रहा था. आसपास के लोग त्योहार में व्यस्त थे और इलाके में काफी भीड़ भी थी. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और विवाद करने लगे.

बताया जा रहा है कि इन्हीं में से एक युवक हाथ में धारदार हथियार लेकर सीधे कांग्रेस पार्षद नीलोफर चमन अंसारी के घर पहुंच गया. आरोपी ने घर के गेट को खोलने की कोशिश की और उस पर लगातार हथियार से वार करता रहा. अचानक हुए इस हमले से घर के अंदर मौजूद लोग घबरा गए और शोर मचाने लगे.

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. भीड़ को बढ़ता देख आरोपी मौके से भाग निकला. हालांकि उसकी पूरी हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

छेड़छाड़ के मामले से जुड़ी बताई जा रही रंजिश

पार्षद के परिजनों का कहना है कि इस हमले के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है. उन्होंने बताया कि इलाके में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के युवक आए दिन स्कूल और कोचिंग जाने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ करते थे.

करीब दो-तीन महीने पहले ऐसी ही एक घटना के बाद पार्षद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उस मामले में कुछ आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भी गए थे. परिजनों का आरोप है कि हाल ही में जेल से छूटकर आए आरोपियों ने बदले की भावना से यह हमला किया है.

परिवार के लोगों का कहना है कि अगर उस समय घर का गेट बंद नहीं होता तो आरोपी घर में घुसकर किसी को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था. उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच

घटना के बाद पार्षद नीलोफर चमन अंसारी अपने परिजनों के साथ मोतीनगर थाने पहुंचीं और पूरे मामले की लिखित शिकायत दी. उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दिया है, जिसमें आरोपी हथियार लहराते हुए गेट पर हमला करते हुए साफ नजर आ रहा है.

मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह के मुताबिक पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. फुटेज के आधार पर कुछ संदिग्धों की पहचान भी की गई है और उनकी तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

क्षेत्रवासियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

घटना के बाद इलाके के लोगों में भी काफी नाराजगी देखने को मिली. केशवगंज वार्ड के नागरिकों ने पार्षद प्रतिनिधि चमन अंसारी के नेतृत्व में सागर विधायक शैलेंद्र जैन के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा.

लोगों ने विधायक को बताया कि इलाके में कुछ आपराधिक तत्व लगातार माहौल खराब कर रहे हैं और आए दिन लोगों को परेशान करते हैं. उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

विधायक शैलेंद्र जैन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत थाना प्रभारी से फोन पर बात की और आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

घटना के विरोध में कांग्रेस पहुंची थाने

मंगलवार (3 मार्च) रात को इस घटना और इलाके में बढ़ते अपराधों के विरोध में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी मोतीनगर थाने पहुंचा. कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव, पीड़ित पार्षद नीलोफर चमन अंसारी और कई पार्षद व पार्टी पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे.

कांग्रेस नेताओं ने थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी कर सकती है.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है. इलाके के लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले में सख्त कदम उठाएगी.

About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
Read
Published at : 04 Mar 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Sagar News MADHYA PRADESH NEWS
मध्य प्रदेश
