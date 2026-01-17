मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो किसी का भी दिमाग भटक सकता है. रेप की घटना हो सकती है. इस बीच विवादित बयान को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई लेकिन फूल सिंह बरैया लगातार मीडिया के सवालों से बचते नजर आए. हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं.

बरैया ने अपने बयान पर नहीं मांगी माफी

फूल सिंह बरैया ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी और कहा कि मेरे बयान से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने विवादित बयान देते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं की सुंदरता पर भी सवालिया निशान लगाए.

फूल सिंह बरैया ने क्या कहा?

कांग्रेस विधायक बरैया ने कहा, ''चार वर्ष की बच्ची के साथ रेप क्यों होता है? अगर कोई तीर्थ पर नहीं जा पा रहा है तो अनुसूचित जाति और जनजाति की वर्ग की महिला या बच्ची के साथ रेप करने पर वहीं फल पा सकता है. आदिवासियों में, एससी में कौन-सी अति सुंदर महिला है? रेप क्यों होता है क्योंकि धर्मग्रंथों में लिखा है कि विशेष जातियों की महिलाओं के साथ सहवास करने से तीर्थ का फल मिल जाता है. अपराधियों के मन में ये गलत धारणा बनी रहती है कि ऐसे कृत्य से पुण्य मिलेगा और इस कारण से SC-ST और ओबीसी समाज की महिलाएं और बच्चियां निशाना बनती हैं.''

फूल सिंह बरैया समाज में जहर घोल रहे- मोहन यादव

उधर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है. प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, ''फूल सिंह बरैया समाज में जहर घोलने का काम रहे हैं, राहुल गांधी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए. उन्हें पार्टी से बाहर करें. लगे कि हां उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए कोई सम्मान है. मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूं. वो विधायक हैं और उनका उत्तरदायित्व है कि वो इस तरह की बातों से बचें.''

बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने भी कांग्रेस को घेरा

वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''इंदौर में राहुल गांधी के साथ मंच पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया. यह सहमति है. स्वीकारोक्ति है. अब स्पष्ट है कि महिलाओं और SC-ST समाज के प्रति दूषित, विकृत और कुंठित मानसिकता सिर्फ बरैया की नहीं, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली पूरी कांग्रेस की सोच है.''