Madhya Pradesh News: आजकल प्यार कम उम्र में ही लड़के और लड़कियों के बीच पनपता है. अनजान उम्र में पैदा होने वाली उस भावना के कारण, कभी-कभी अप्रत्याशित परिणाम सामने आते हैं. माता-पिता को इस तरह की बातों को प्रभावी ढंग से संभालना चाहिए और अपने बच्चों को सलाह देनी चाहिए और उन्हें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक सलाह और समर्थन प्रदान करना चाहिए, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई घटना ने भारी हलचल मचा दी है.

मध्य प्रदेश के उज्जैन में मक्सी रोड पर बनवासा में अपनी मां के साथ रहने वाला 16 साल का एक लड़का, उसी इलाके की उसी उम्र की एक लड़की के साथ प्यार में था. इस जोड़े ने 3 महीने पहले घर छोड़ दिया था. इस बीच लड़की के परिवार ने दोनों की गहन तलाश की और फिर उन्होंने सुरक्षा के लिए एक पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया.

मां के इलाज के लिए उज्जैन आया था लड़का

कहा जाता है कि लड़की को एक बाल गृह में रखा गया था, जबकि लड़के को जेल में डाल दिया गया था. करीब एक महीने बाद लड़के को रिहा कर दिया गया और वह अपनी मां के साथ रहने लगा. लड़के की मां विकलांग है. इन समस्याओं के बाद दोनों देवास में अपनी चाची के घर में थे. इस बीच, 14 जनवरी को लड़के की मां की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद लड़का उज्जैन के श्री सिंथेटिक्स इलाके में गया और अपनी मां के इलाज के लिए पैसे के लिए अपने दोस्त से मिला.

लड़की के परिवार ने की शर्मनाक हरकत

लड़की के परिवार को पता चला कि लड़का शहर में आया है. उन्होंने सीधे उसे पकड़ लिया और पीटा. लड़की के परिवार के सदस्य, भोला बैरागी, सीमा बैरागी, राहुल बैरागी, रुद्राक्ष बैरागी और विष्णु बैरागी ने लड़के को पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके हाथ रस्सी से बांध दिए और उसे शंकरपुर इलाके से बनवासा पुलिस स्टेशन तक नग्न जुलूस में ले गए. लड़के की हालत देखकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए. उन्होंने लड़की के परिवार से उसे बचाया और आवश्यक प्राथमिक उपचार किया.

चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

इस बीच लड़के ने पुलिस से शिकायत की कि, “लड़की के परिवार ने उसे उज्जैन लौटने पर मारने की धमकी दी थीऔर जब उस पर हमला किया गया तो उसने आसपास के लोगों से उसे बचाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की.” उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.