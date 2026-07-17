दतिया उपचुनाव: पुलिस का बड़ा एक्शन, चेकिंग में 2 वाहनों से 36 लाख रुपये कैश जब्त

मध्यप्रदेश के दतिया जिले में आगामी 30 जुलाई को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. लागू आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का सख्ती से पालन कराने के लिए जिलेभर में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वाहनों से 36.19 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी जब्त की है. दतिया के पुलिस अधीक्षक (SP) मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में जिले की सीमाओं और प्रमुख जांच चौकियों पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है.

पहली जब्ती (सेवढ़ा टोल): बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात सेवढ़ा टोल जांच चौकी के औचक निरीक्षण के दौरान एक कार से लगभग 15 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. सूचना तुरंत स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) को दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई.

दूसरी जब्ती (गोराघाट चौकी): इसी तरह गोराघाट जांच चौकी पर चेकिंग के दौरान एक एसयूवी (SUV) से 21.19 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. पुलिस वाहन मालिक से पूछताछ कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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एसपी खुद कर रहे हैं सीमाओं का निरीक्षण

अधिकारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी मयूर खंडेलवाल स्वयं विभिन्न अंतरजिला सीमाओं और प्रमुख चौकियों का निरीक्षण कर रहे हैं. जिले की सभी प्रमुख सड़कों और संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्यों हो रहा है दतिया में उपचुनाव?

गौरतलब है कि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होना है. कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की एक धोखाधड़ी के मामले में दोषसिद्धि के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिसके चलते यह सीट खाली हुई है. इस उपचुनाव के मतों की गिनती तीन अगस्त को की जाएगी.

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