गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशछिंदवाड़ा: अंतिम यात्रा भी मुश्किल! श्मशान तक रास्ता नहीं, कीचड़ में शव ले गए ग्रामीण

छिंदवाड़ा: अंतिम यात्रा भी मुश्किल! श्मशान तक रास्ता नहीं, कीचड़ में शव ले गए ग्रामीण

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बुनियादी सुविधाओं की पोल खुल गई है. इस दौरान बदहाल रास्ते के कारण घुटनेभर कीचड़ में अंतिम यात्रा निकाली गई है.

Written By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा |  Updated at : 14 Sep 2026 10:27 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में विकास के दावों और जमीनी हकीकत का अंतर एक बार फिर उजागर हुआ है. बिछुआ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पाथरी के बंधान माल से सामने आई एक हृदयविदारक तस्वीर ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यहां गांव में मोक्षधाम तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता न होने के कारण ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए अपनों की पार्थिव देह को घुटनेभर कीचड़ और पानी से होकर ले जाने पर मजबूर होना पड़ा.

यह दर्दनाक मामला 60 वर्षीय दिवंगत शिव पाटिल की अंतिम यात्रा के दौरान सामने आया. गांव से मोक्षधाम की दूरी लगभग एक किलोमीटर है इसमें 150 मीटर का दुर्गम रास्ता है.लेकिन मुख्य मार्ग से श्मशान घाट तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुका है. 

असदुद्दीन ओवैसी के भोपाल दौरे पर सियासत, इस मुस्लिम कमेटी ने जताया विरोध

स्थानीय लोगों में आक्रोश

परिजनों और ग्रामीणों ने भारी मशक्कत और जोखिम उठाकर पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिछुआ जनपद सीईओ गौरव तिवारी ने बताया कि संबंधित क्षेत्र पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंतर्गत आता है. गांव से मोक्षधाम तक रास्ता बनाने के लिए पेंच पार्क प्रशासन को लगभग छह महीने पहले प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन वन विभाग की ओर से अब तक कोई निराकरण या अनुमति नहीं मिली है.

सीईओ ने दिया आश्वासन

सीईओ ने आश्वासन दिया है कि यदि वन विभाग से स्वीकृति मिलने में और अधिक समय लगता है, तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों की सुविधा के लिए मोक्षधाम को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्वीकृत कर नया भवन और रास्ता बनवाया जाएगा. बहरहाल, वन विभाग के कड़े नियमों और पंचायत के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा ग्रामीणों को जीवन के अंतिम क्षणों में भी भुगतना पड़ रहा है.

MP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले

Published at : 14 Sep 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
Chhindwara News MP News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
असदुद्दीन ओवैसी के भोपाल दौरे पर सियासत, इस मुस्लिम कमेटी ने जताया विरोध
असदुद्दीन ओवैसी के भोपाल दौरे पर सियासत, इस मुस्लिम कमेटी ने जताया विरोध
मध्य प्रदेश
MP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले
MP पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 10 IPS समेत 137 अफसरों के तबादले
मध्य प्रदेश
रायबरेली से ही क्यों चुनाव लड़ता है गांधी परिवार? कांग्रेस नेता ने बताई अंग्रेजों के जमाने की कहानी
रायबरेली से ही क्यों चुनाव लड़ता है गांधी परिवार? कांग्रेस नेता ने बताई अंग्रेजों के जमाने की कहानी
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: कुकड़ी खापा वॉटरफॉल में फंसे 4 युवक, SDRF ने 150 फीट गहराई से निकाला
छिंदवाड़ा: कुकड़ी खापा वॉटरफॉल में फंसे 4 युवक, SDRF ने 150 फीट गहराई से निकाला
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Bharat Ki Baat : UCC के नाम..यूपी में 'हिंदू-मुसलमान'? | UCC | UP Election 2027 | Amit Shah
BRICS Summit 2026 | Sandeep Chaudhary: BRICS में VEG Menu पर मचा बवाल..भिड़ गई Congress-BJP! | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजस्थान: 'सुशासन और विकास', नगर निकाय चुनाव में जीत पर क्या बोले अमित शाह-राजनाथ
राजस्थान: 'सुशासन और विकास', नगर निकाय चुनाव में जीत पर क्या बोले अमित शाह-राजनाथ
महाराष्ट्र
शिंदे के मंत्री की दो टूक, 'अभिजीत दीपके को गलतफहमी है कि...'
शिंदे के मंत्री की दो टूक, 'अभिजीत दीपके को गलतफहमी है कि...'
ओटीटी
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
विश्व
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन के कोच को बना दिया सिनेमा घर- वीडियो देख बाल नोंच लेंगे आप
चलती ट्रेन के कोच को बना दिया सिनेमा घर- वीडियो देख बाल नोंच लेंगे आप
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget