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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमछली बनाने की जिद में खूनी खेल, बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या की

मछली बनाने की जिद में खूनी खेल, बेटे ने चाकू से गोदकर पिता की हत्या की

छिंदवाड़ा में युवक ने महज मछली बनाने के विवाद में अपनी पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा |  Updated at : 13 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के शिवनगर कॉलोनी में मछली बनाने की बात पर उपजा मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी. महज मामूली बात पर एक बेटे द्वारा पिता की जान लेने पर हर कोई हैरान है.फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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शराब के नशे में अक्सर करता था विवाद

जानकारी के अनुसार, शिव मालवी शराब के नशे में अक्सर घर पर नॉनवेज बनाने की जिद करता था. सोमवार की रात भी उसने घर पर मछली बनाने की बात पर अपनी पत्नी संध्या और बेटी से विवाद करना शुरू कर दिया. आरोपी नशे की हालत में पूरे परिवार को लगातार परेशान कर रहा था, जिससे घर में तनाव का माहौल बन गया था.  

बीच-बचाव करने पर पिता पर किया हमला

जब आरोपी बेटे सागर ने अपनी माँ और बहन के साथ मारपीट शुरू की, तो बीच-बचाव करने के लिए उसके पिता शिव मालवी मौके पर पहुंचे. पिता के बीच-बचाव करने पर आरोपी बेटा और अधिक आक्रामक हो गया. गुस्से में आकर उसने पहले से ही धमकी देने की मंशा से खरीदकर रखे गए चाकू से अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे शिव मालवी गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान होकर गिर पड़े.

अस्पताल में हुई मौत, पुलिस को किया था गुमराह

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल शिव मालवी को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में परिवार ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया और बताया कि वे मृत अवस्था में अस्पताल लाए थे. हालांकि, पुलिस की सख्त पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई.

एक माह पूर्व खरीदा था हत्या में इस्तेमाल चाकू

पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी सागर ने घटना को अंजाम देने के लिए लगभग एक माह पूर्व ही बाजार से चाकू खरीदकर घर पर छिपाकर रखा था. टीआई आशीष धुर्वे ने बताया कि सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात शिवनगर कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय शिव मालवी की हत्या के मामले में आरोपी सागर के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है. 

यह भी पढ़ें: करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, पेंडेंट पर उठ रहे सवाल

Published at : 13 Nov 2026 10:42 AM (IST)
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