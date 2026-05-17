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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशChhindwara News: दो हजार रुपये के विवाद पर आधी रात गुंडागर्दी, 20 थार गाड़ियों के काफिले के साथ घर पर हमला

Chhindwara News: दो हजार रुपये के विवाद पर आधी रात गुंडागर्दी, 20 थार गाड़ियों के काफिले के साथ घर पर हमला

Chhindwara News in Hindi: छिंदवाड़ा में 2 हजार रुपये के विवाद में 20 गाड़ियों के काफिले संग बदमाशों ने घर पर हमला किया. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 17 May 2026 09:28 AM (IST)
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छिंदवाड़ा में महज 2 हजार रुपये के विवाद ने देर रात हिंसक रूप ले लिया. जब करीब 20 थार गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे बदमाशों ने एक घर पर हमला बोल दिया. आधी रात हुए इस घटनाक्रम से इलाके में दहशत फैल गई. पीड़ित परिवार का आरोप है कि उपद्रवी बीजेपी का झंडा लगी गाड़ियों से पहुंचे थे और उन्होंने खुलेआम हंगामा करते हुए धमकी दी.

पूरी वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसमें गाड़ियों का काफिला और बदमाशों की गतिविधियां साफ नजर आ रही हैं. घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, पीड़ित हरिराम जो ट्रांसपोर्टर है और परिधि ट्रेडर्स के सोनू साहू के बीच अनाज के भाड़े को लेकर 1750 रुपए का विवाद इतना फोन पर बातचीत के दौरान इतना बढ़ गया कि इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी सोनू अपने दर्जनों साथियों के साथ देर रात पीड़ित के घर पहुंचे. बदमाशों ने न केवल घर को चारों तरफ से घेरा, बल्कि जबरन अंदर घुसने की भी कोशिश की. इस दौरान इलाके में भारी शोर-शराबा और गाड़ियों की आवाजाही से स्थानीय लोग दहशत में आ गए. इस मामले में पीड़ित हरिराम का कहना कि आरोपी बीजेपी का झंडा लगा लगी गाड़ी में आए थे. जिन्होंने बेरहमी से हमारे साथ मारपीट की.

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घर के बाहर सीसीटीव में कैद हुई पूरी घटना

हमलावरों की यह पूरी करतूत घर के बाहर लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह गाड़ियों का काफिला रुकता है और युवक लाठी-डंडों के साथ घर की ओर दौड़ते हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शहर की शांति भंग करने वाले इन उपद्रवियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है कि कैसे एक छोटी सी रकम के लिए शहर की कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया.

वहीं, घटना के बाद स्थानीय विधायक विजय चौरे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे पीड़ित के घर पहुंचे और प्रशासन ने मांग की है कि अधिकारी बीजेपी के दबाव में काम नहीं करें. पुलिस आरोपियों के खिलाफ जिला बदर जैसी कड़ी कार्यवाही करें. अन्यथा हम प्रदर्शन करेंगे.

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Published at : 17 May 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Police Chhindwara News MP News CRIME MADHYA PRADESH
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