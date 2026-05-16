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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशकौन है सबसे बड़ा सनातनी और धार्मिक? MP में कांग्रेस और BJP के दो दिग्गज नेता आपस में भिड़े

कौन है सबसे बड़ा सनातनी और धार्मिक? MP में कांग्रेस और BJP के दो दिग्गज नेता आपस में भिड़े

MP Politics: पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के बीच कौन सबसे ज्यादा धार्मिक और सनातनी होने को लेकर बहस देखने को मिली है. यह अनोखी बहस राजनीति में चर्चा का विषय बनी है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 May 2026 09:48 PM (IST)
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मध्यप्रदेश की सियासत में उस वक्त दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर और कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आमने-सामने आ गए. इस बातचीत का केंद्र सनातन धर्म, हिंदुत्व और सार्वजनिक जीवन में धार्मिक पहचान का मुद्दा था. दोनों नेताओं के बीच हुई इस चर्चा का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, इस बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी  के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे हमेशा से सनातन धर्म को मानने वाले रहे हैं. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि वे इस बात की घोषणा पहले भी कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और वे व्यक्तिगत रूप से पूरी आस्था के साथ इसका पालन करते हैं.

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चर्चा के दौरान दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस वक्तव्य पर पूर्व मंत्री व इंदौर विधायक उषा ठाकुर ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में सनातन धर्म को खुलकर स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने व्रत, पूजा-पाठ और धार्मिक परंपराओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा देश की पहचान है. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है.

बातचीत के दौरान सौहार्दपूर्ण रहा दोनों नेताओं का अंदाज

वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए दोनों नेताओं ने न्यायालय के निर्णय के सम्मान की बात कही. हालांकि, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों नेताओं के बीच बातचीत का अंदाज सौहार्दपूर्ण रहा. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे मध्यप्रदेश की राजनीति का अनोखा राजनीतिक संवाद बता रहे हैं.

बताया गया कि दिग्विजय सिंह इंदौर की रेसीडेंसी कोठी में रुके हुए थे. शनिवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे थे. इसी दौरान वहां बीजेपी नेता उषा ठाकुर भी पहुंचीं और कार्यकर्ताओं के बीच सनातन धर्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

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Published at : 16 May 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh Usha Thakur Bhopal News MADHYA PRADESH NEWS
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