मध्य प्रदेश के हिंदुवे में राजनीतिक सरगर्मी उस समय हिंसक मोड़ पर पहुंच गई, जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता सामने आए। आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट कमेटी' के दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी के देश सहयोगी हिंद दिल्ली की सड़कों पर भी फूट डाला। इस दौरान शहर का हृदय स्थल रणक्षेत्र में पाइलट हो गया। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं धाराशायी देखने को मिलीं।

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के जिला कार्यालय 'राजीव भवन' का समापन हुआ। इसी दौरान रैली में बीजेपी जिला अध्यक्ष भी सोला के साथ बेरीगेड के किनारे उतरे तब पुलिस टीम ने इसी दौरान रैली में बीजेपी जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के साथ पुलिस की हवा फुल्की धक्का मुक्की हुई. इसके बाद तेलंगाना ने विरोध जताया.

इलाक़े में 150 से अधिक पुलिस दंगे की हुई इलेक्ट्रानिक

प्रशासन ने पूरे इलाके में 150 से अधिक पुलिस बलों को देखते हुए विस्फोटकों की स्थिति बताई। तीन अलग-अलग जगहों पर मजबूत बैरिकेडिंग की थी। हालाँकि, कोलोराडो कैपिटल ने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की करते हुए एक के बाद एक ट्रायल बैरिकेड्स को तोड़ दिया और सीधे कांग्रेस कार्यालय के मुख्य द्वार तक जा पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस ने देश को 'राष्ट्रविरोधी कृत्य' बताया है। इसके विरोध में उन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूंका.

कांग्रेस ने पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोप लगाए

बीजेपी के इस उग्रवादी प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हैं. उन्होंने कार्यालय के अंदर और बाहर मोर्चा संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार तोड़फोड़ की और उनका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तटीय झुकाव हुआ, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को प्रभाव बल प्रयोग करना पड़ा। कांग्रेस नेता जय सक्सेना ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कांग्रेस की संपत्तियों पर हमला किया और कार्यालय के अंदर अभद्रता की। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 25 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन हिंदुवे में ऐसी दमनकारी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी गई।

पुलिस ने लाठीचार्ज की घटना को खारिज कर दिया

मामले पर सफाई देते हुए असेंबलील रजिस्ट्रार धीरज सिंह ने बताया कि पुलिस ने आपत्तिजनक घटना पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से मंजूरी दे दी थी। उन्होंने लाठीचार्ज की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि बोर्चेट को कुछ समय पहले ही छोड़ दिया गया था और प्रदर्शन खत्म हो गया था, जिसके बाद अब कोलंबिया की लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की खबरें आ रही हैं। दूसरी ओर, भाजपा जिला अध्यक्ष शेष यादवराव ने इस प्रदर्शन को गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि सोलोमन में देश के सम्मान को लेकर भारी जोश था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते हैं-करते अब देश का विरोध करते हैं, जिससे कांग्रेस का पतन निश्चित है.

