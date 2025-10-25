बुरहानपुर पुलिस ने पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के भतीजों, कांग्रेस नेता हर्षित ठाकुर और आदित्य ठाकुर सहित 8 नामजद तथा 80 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई शासकीय कार्य में बाधा, बलवा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में की गई है.

दर्ज किए गए मामले में हर्षित ठाकुर, आदित्य ठाकुर के अलावा दीपक श्रीधर, शिवकुमार सिंह कुश्वाह, निलेश चौधरी, बाडु नारायण, निलेश पासे और गोकुल चौधरी को नामजद किया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य अज्ञात लोगों की पहचान करने में जुटी है.

किसान रैली में बीमा और MSP की मांग

यह घटना गुरुवार को तब हुई जब किसानों ने अपनी केला फसल पर बीमा का लाभ नहीं मिलने और एमएसपी पर केले की खरीदी की मांग को लेकर एक रैली निकाली थी. रैली दोपहर में कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंची.

रैली को निर्धारित मार्ग से रेणुका रोड पर निकलना था, लेकिन पीछे से आई भीड़ ने एसडीएम द्वारा दी गई अनुमति का उल्लंघन करते हुए कलेक्टर कार्यालय में जबरन घुसने का प्रयास किया. पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन नामजद लोगों ने भीड़ को उकसाया और दरवाजे खोलने का प्रयास किया.

उग्र भीड़ ने तोड़े बैरिकेड्स और गेट के कांच

इस दौरान धक्कामुक्की हुई और कलेक्ट्रेट के गेट के कांच टूट गए. आदित्य ठाकुर ने ट्रैक्टर लेकर अंदर जाने की भी कोशिश की. भीड़ ने कलेक्टर कार्यालय गेट पर लगे बैरिकेड्स तोड़ दिए और कांच के गेट को भी क्षतिग्रस्त कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

पुलिस ने जताई साजिश की आशंका, जांच जारी

बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि कल किसानों की शांतिपूर्ण रैली का आयोजन था. रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी. उसे अनुमति अनुसार रेणुका कृषि मंडी में जाना था. रैली का अधिकांश भाग निकल गया था, लेकिन छोटा सा भाग बचा था, इस बीच कलेक्टर कार्यालय है. कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर कलेक्टर कार्यालय में घुसकर धक्कामुक्की कर गेट को क्षति पहुंचाई.

जानबूझकर उकसाकर कुछ लोगों द्वारा यह गतिविधि की गई. पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा, बलवा, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, रैली की अनुमति के विपरीत जाने के मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, बाकी को भी सीसीटीवी के आधार पर चिह्नित कर रहे हैं. रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निकल गई थी. बाद में कुछ लोगों ने इस तरह की घटना कारित की.