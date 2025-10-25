आगरा में तेज रफ्तार कार का कहर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत, CM योगी ने जताया दुख

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में तेज रफ्तार कार का कहर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत, CM योगी ने जताया दुख

Agra Road Accident: आगरा के नगला बूढ़ी में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें पांच की मौत हो गई. सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया और घायलों के इलाज के निर्देश दिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Oct 2025 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी में सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई. हादसा इतना खतरनाक था कि कार चालक ने बाइक को टक्कर मारते हुए डिवाइडर पार कर कई लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में चार पुरुष और एक महिला शामिल हैं. 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आसपास के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस की बड़ी संख्या मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है.

सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत

एसीपी शीशमणि उपाध्याय ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया. चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी पांचों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि बाइक से टकराने के बाद भी नहीं रुकी और सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई. वहां मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए. टक्कर की आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और पुलिस को सूचना दी.

हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और जिला प्रशासन को तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए. साथ ही उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की.

सड़क पर सावधानी बरतें लोग- प्रशासन

हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कार चालक नशे में था या वाहन का नियंत्रण किसी तकनीकी खराबी के कारण बिगड़ा.

नगला बूढ़ी का यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों के खतरों की ओर इशारा करता है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके.

Published at : 25 Oct 2025 09:08 AM (IST)
Sponsored Links by Taboola
