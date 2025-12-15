हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल-जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुआ भारत का पहला हाईटेक हाईवे प्रयोग, खुद कम होगी गाड़ियों की रफ्तार

भोपाल-जबलपुर नेशनल हाईवे पर हुआ भारत का पहला हाईटेक हाईवे प्रयोग, खुद कम होगी गाड़ियों की रफ्तार

High Tech National Highway: भोपाल–जबलपुर एनएच-45 पर भारत का पहला हाईटेक हाईवे प्रयोग शुरू हुआ है. इसका मकसद टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों को सड़क हादसों से सुरक्षित रखना है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 15 Dec 2025 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

भोपाल से जबलपुर तक बने नेशनल हाईवे-45 पर भारत का पहला ऐसा हाईटेक प्रयोग शुरू किया गया है. जो सड़क सुरक्षा के साथ-साथ वन्यजीवों की जान बचाने में मदद करेगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस हाईवे को इस तरह डिजाइन किया है कि ड्राइवर को बिना किसी सख्त स्पीड ब्रेकर के ही पहले से चेतावनी मिल जाए और गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम हो जाए.

यह प्रयोग खासतौर पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले हिस्से में किया गया है, जिसे पहले नौरादेही अभयारण्य के नाम से जाना जाता था. यह इलाका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव क्षेत्र है.

यहां बाघ, तेंदुआ, हिरण और 150 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं. इतना ही नहीं, कूनो और गांधीसागर के बाद यह क्षेत्र चीतों का तीसरा संभावित ठिकाना भी माना जा रहा है.

तेज रफ्तार वाहनों के कारण इस इलाके में वन्यजीवों के सड़क हादसों का खतरा लगातार बना रहता था. इसी वजह से एनएचएआई ने यहां यह अनोखा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है.

हाईटेक बनाया गया है डिजाइन

हाईवे के करीब 2 किलोमीटर हिस्से में सड़क के दोनों ओर सफेद शोल्डर लाइन बनाई गई है और बीच में टेबल-टॉप रेड मार्किंग की गई है. यह लाल रंग की सतह सड़क से करीब 5 मिलीमीटर ऊंची और थोड़ी खुरदरी होती है.

जब गाड़ी इस हिस्से से गुजरती है तो ड्राइवर को तुरंत अलग तरह का अहसास होता है, जिससे वह खुद ही स्पीड कम कर देता है. यह कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, बल्कि एक “स्पीड मैनेजर” की तरह काम करता है. लाल रंग दूर से ही सावधान कर देता है कि आगे संवेदनशील इलाका है.

वन्यजीवों की सुरक्षा के खास इंतजाम

वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 11.9 किलोमीटर हिस्से में कुल 25 अंडरपास बनाए गए हैं. इसके अलावा हाईवे के दोनों ओर चेन-लिंक फेंसिंग लगाई गई है, ताकि जानवर सीधे सड़क पर न आ सकें. स्पीड पर नजर रखने के लिए स्पीड डिटेक्टर डिवाइस भी लगाए गए हैं.

इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 122.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर की रेड मार्किंग पर लगभग 15 लाख रुपये की लागत आई है. अधिकारियों का मानना है कि अगर इससे हादसे कम होते हैं तो यह खर्च पूरी तरह जायज है.

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृतलाल साहू के मुताबिक यह एक पायलट प्रोजेक्ट है. शुरुआती संकेतों में देखा गया है कि ड्राइवर इस हिस्से में सचमुच स्पीड कम कर रहे हैं. अब यह आकलन किया जाएगा कि दुर्घटनाओं में कितनी कमी आई है. साथ ही लाल रंग की टिकाऊ क्षमता को गर्मी, बारिश और सर्दी तीनों मौसमों में परखा जाएगा.

अगर इस प्रयोग के नतीजे सकारात्मक रहे तो प्रस्ताव है कि मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व और अभयारण्यों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर इसी मॉडल को लागू किया जाए. इससे न सिर्फ सड़क हादसे कम होंगे, बल्कि वन्यजीवों की जान भी सुरक्षित रहेगी.

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 15 Dec 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
National Highway Bhopal News Jabalpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
Advertisement

वीडियोज

Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी हमले से दहला सिडनी... दहशत में आया पूरा शहर | abp News
Sydney Bondi Beach Attack: सिडनी हमले में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन | Bondi Beach | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देवता को एक मिनट भी विश्राम नहीं करने देते और धनी लोग तो..., श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
जनरल नॉलेज
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
हेल्थ
Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget