हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार

भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार

Bhopal News in Hindi: भोपाल में पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का खुलासा किया. पुलिस ने अमरीन-आफरीन दो बहनों समेत चार आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धर्मांतरण का केस दर्ज किया है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

भोपाल में धर्म परिवर्तन और शोषण से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है. आरोप है कि अमरीन और आफरीन नाम की दो बहनों ने मिलकर एक संगठित गैंग खड़ा कर रखा था, जो गरीब परिवारों की लड़कियों को नौकरी और मदद का लालच देकर अपने जाल में फंसाती थीं. इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर मानसिक, शारीरिक शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था.

बाग सेवनिया थाना पुलिस ने दो पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर एक महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का गंभीर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने अमरीन खान उर्फ माहिरा, आफरीन और चंदन यादव सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. इस मामले ने प्रशासन और समाज दोनों को गहरी चिंता में डाल दिया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी अनुसार, पीड़िता के पति का निधन हो चुका है और उसके दो बच्चे हैं. वह कैटरिंग सर्विस में वीआईपी वेटर का काम करती थी. पीड़िता ने बताया कि 2023 में एक मॉल में उसकी मुलाकात अमरीन उर्फ माहिरा से हुई. अमरीन ने 10 हजार रुपए महीने पर बच्ची को संभालने का काम दिलाने का झांसा देकर उसे अशोका गार्डन स्थित घर पर रख लिया. बाद में उसे सागर रॉयल विला वाले मकान बुलाया जाने लगा. यहां अमरीन बॉयफ्रेंड चंदन के साथ रहती थी.

पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का बनाया जा रहा था दबाव

साथ ही दिसंबर 2024 में नारायण नगर स्थित चंदन की बहन के घर ले जाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया. जब महिला ने विरोध किया तो बदनामी की धमकी दी गई. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की. उस पर नमाज पढ़ने और बुर्का पहनने के लिए दबाव डाला जाता था. सहायक पुलिस आयुक्त गौतम सोलंकी का कहना है कि पीड़िता की शिकायत की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़िए- पटना यूनिवर्सिटी चुनाव: फूट-फूटकर क्यों रोने लगीं अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनुष्का कुमारी? जानें मामला

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Rape Case MP News Bhopal News CRIME MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
मध्य प्रदेश
Gwalior News: बरेठा टोल प्लाजा पर बाइक सवार दो युवकों ने की फायरिंग, धमकी भरी चिट्ठी फेंकी
ग्वालियर: बरेठा टोल प्लाजा पर बाइक सवार दो युवकों ने की फायरिंग, धमकी भरी चिट्ठी फेंकी
मध्य प्रदेश
शिवपुरीः 15 मिनट तक पड़े ओले, किसानों की सालभर की मेहनत बर्बाद, सरसों-गेहूं को नुकसान
शिवपुरीः 15 मिनट तक पड़े ओले, किसानों की सालभर की मेहनत बर्बाद, सरसों-गेहूं को नुकसान
मध्य प्रदेश
इंदौर: भोजशाला मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ASI सर्वे में हुआ ये बड़ा खुलासा
इंदौर: भोजशाला मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ASI सर्वे में हुआ ये बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

₹20,000 Crore Push: Airtel का Financial Inclusion Mission | Paisa Live
IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
झारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल
झारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
आईपीएल 2026
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
यूटिलिटी
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
ट्रैवल
Holi 2026 Special: इस बार रंगों के त्योहार को बनाएं यादगार, इन शहरों में लें होली का दोगुना मजा
इस बार रंगों के त्योहार को बनाएं यादगार, इन शहरों में लें होली का दोगुना मजा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget