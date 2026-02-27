हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: 'भय्यु लाला' हत्याकांड का खुलासा, पत्नी रुखसाना ने ही गोली मारकर की हत्या, अवैध पिस्टल बरामद

MP News: 'भय्यु लाला' हत्याकांड का खुलासा, पत्नी रुखसाना ने ही गोली मारकर की हत्या, अवैध पिस्टल बरामद

MP News In Hindi: मंदसौर में वांटेड आरोपी भय्यु लाला उर्फ वाहिद की संदिग्ध हत्या के मामले में पुलिस को एक साक्ष्य मिला, जिसमें पता लगा कि मृतक की पत्नी रुखसाना ने ही ते गोली मारकर उसकी हत्या की थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 27 Feb 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मंदसौर में 18 फरवरी को वांटेड आरोपी भय्यु लाला उर्फ वाहिद की संदिग्ध हत्या के मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझाने का दावा किया है. पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी रुखसाना ने ही आपसी विवाद के चलते गोली मारकर उसकी हत्या की थी, जबकि अन्य दो आरोपियों ने साक्ष्यों को छुपाने में रुकसाना की मदद की. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रुखसाना फिलहाल फरार है. गौरतलब है कि इस मामले में रुखसाना द्वारा पति की पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली से मृत्यु होने की वजह सामने आई जिससे पुलिस पर लगे आरोप झूठे साबित हुए.

पुलिस के डर से पलंग की पेटी में छुपा था मृतक

एडिशनल एसपी गरोठ हेमलता कुरील ने बताया कि, 18 फरवरी को सूचनाकर्ता याकुब पिता बाबर खान निवासी सुरजनी के द्वारा सूचना दी गई की मृतक वाहीद उर्फ भय्यु लाला पिता बाबर खान उम्र 42 साल निवासी सुरजनी पुलिस के डर से पलंग पेटी में छुपा था. जिसके बाद दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी. 

उक्त सूचना पर धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई. मर्ग जांच के दौरान मृतक भय्यु लाला का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय मंदसौर में डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि मृतक भय्यु की मृत्यु गोली लगने से हुई है. 

सहयोगी आरोपियों ने घटना के साक्ष्यों को छुपाने का किया प्रयास

घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर अपराध क्रमांक 83/2026 धारा 103(1) और 238(ए) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ के पर्यवेक्षण में एसआईटी टीम गठित की गई. गठित टीम ने घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मौके पर उपस्थित संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की. 

पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उक्त घटना मृतक भय्यु की पत्नी रुकसाना द्वारा घटित की गई थी और सहयोगी आरोपी सलमान खान और बबलु खान ने घटना के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें छुपाने का प्रयास किया. घटना में इस्तेमाल अवैध पिस्टल आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर ली गई है. आरोपी सलमान खान पिता जमाल खान पठान निवासी सुवासरा हाल मुकाम सुरजनी और बबलु खान पिता अब्दुल गनी पठान निवासी सुरजनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा.

Input By : मनीष पुरोहित
और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
MP POlice Mandsaur NEWS CRIME NEWS MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP News: 'भय्यु लाला' हत्याकांड का खुलासा, पत्नी रुखसाना ने ही गोली मारकर की हत्या, अवैध पिस्टल बरामद
एमपी: 'भय्यु लाला' हत्याकांड का खुलासा, पत्नी रुखसाना ने ही गोली मारकर की हत्या, अवैध पिस्टल बरामद
मध्य प्रदेश
200 साल पुराने रहस लोकोत्सव में गूंजा बुंदेलखंड का स्वाभिमान, CM मोहन यादव ने दी करोड़ों की सौगात
200 साल पुराने रहस लोकोत्सव में गूंजा बुंदेलखंड का स्वाभिमान, CM मोहन यादव ने दी करोड़ों की सौगात
मध्य प्रदेश
Indore News: इंदौर में जहरीली गैस लीक, कई लोगों की बिगड़ी तबीयत, इलाके में मची अफरा-तफरी
इंदौर के रावजी बाजार में जहरीली गैस लीक, कई लोगों की बिगड़ी तबीयत, इलाके में मची अफरा-तफरी
मध्य प्रदेश
Narsinghpur News: अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोपों के बाद झोतेश्वर आश्रम में उबाल, शंकराचार्य के समर्थन में उतरे भक्त
नरसिंहपुर: अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोपों के बाद झोतेश्वर आश्रम में उबाल, शंकराचार्य के समर्थन में उतरे भक्त
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
अब बोलोगे कुछ... शराब घोटाले में बरी होते ही ट्रेंड करने लगे केजरीवाल, यूजर्स पूछ रहे BJP से सवाल
लाइफस्टाइल
Isha Ambani Necklace: 250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
250 करोड़ का हार पहनकर पहुंचीं ईशा अंबानी! होश उड़ा देने वाला है उनका ये शाही लुक!
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget