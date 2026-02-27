मध्य प्रदेश के मंदसौर में 18 फरवरी को वांटेड आरोपी भय्यु लाला उर्फ वाहिद की संदिग्ध हत्या के मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझाने का दावा किया है. पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी रुखसाना ने ही आपसी विवाद के चलते गोली मारकर उसकी हत्या की थी, जबकि अन्य दो आरोपियों ने साक्ष्यों को छुपाने में रुकसाना की मदद की. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रुखसाना फिलहाल फरार है. गौरतलब है कि इस मामले में रुखसाना द्वारा पति की पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली से मृत्यु होने की वजह सामने आई जिससे पुलिस पर लगे आरोप झूठे साबित हुए.

पुलिस के डर से पलंग की पेटी में छुपा था मृतक

एडिशनल एसपी गरोठ हेमलता कुरील ने बताया कि, 18 फरवरी को सूचनाकर्ता याकुब पिता बाबर खान निवासी सुरजनी के द्वारा सूचना दी गई की मृतक वाहीद उर्फ भय्यु लाला पिता बाबर खान उम्र 42 साल निवासी सुरजनी पुलिस के डर से पलंग पेटी में छुपा था. जिसके बाद दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी.

उक्त सूचना पर धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई. मर्ग जांच के दौरान मृतक भय्यु लाला का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय मंदसौर में डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया गया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि मृतक भय्यु की मृत्यु गोली लगने से हुई है.

सहयोगी आरोपियों ने घटना के साक्ष्यों को छुपाने का किया प्रयास

घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर अपराध क्रमांक 83/2026 धारा 103(1) और 238(ए) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ के पर्यवेक्षण में एसआईटी टीम गठित की गई. गठित टीम ने घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मौके पर उपस्थित संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की.

पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उक्त घटना मृतक भय्यु की पत्नी रुकसाना द्वारा घटित की गई थी और सहयोगी आरोपी सलमान खान और बबलु खान ने घटना के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें छुपाने का प्रयास किया. घटना में इस्तेमाल अवैध पिस्टल आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर ली गई है. आरोपी सलमान खान पिता जमाल खान पठान निवासी सुवासरा हाल मुकाम सुरजनी और बबलु खान पिता अब्दुल गनी पठान निवासी सुरजनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा.