Damoh News In Hindi: दमोह में, पत्नी के मायके जाने से परेशान एक नशे में धुत युवक कलेक्टर से मिलने पहुंचा, पर रोके जाने पर कलेक्ट्रेट के बाहर बिजली के खंभे पर चढ़ गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के दमोह से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. पत्नी के मायके चले जाने से परेशान एक युवक नशे में धुत्त होकर कलेक्टर से मिलने पहुंचा. जब सुरक्षाकर्मियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो उसने कलेक्ट्रेट के बाहर ट्रांसफार्मर लगे बिजली के पोल पर चढ़ कर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया. मामला इतना बढ़ गया कि कलेक्टर सुधीर कोचर को खुद मौके पर आकर युवक को नीचे उतरवाना पड़ा और अपने चेंबर में ले जाकर उसकी फरियाद सुननी पड़ी.

बीती देर शाम दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर बिजली के खंभे पर एक युवक चढ़ा दिखाई दिया. वह लगातार चिल्ला रहा था और उसकी हरकतों से साफ था कि वह नशे में है. जब लोगों ने वजह पूछी तो उसने बताया कि वह कलेक्टर से मिलने आया था लेकिन सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ ने उसे नहीं मिलने दिया. पता चला कि शराब के नशे में होने के कारण स्टाफ ने उसे अंदर जाने से रोक दिया था जिससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया.

 खुद कलेक्टर पहुंचे मौके पर

कलेक्टर सुधीर कोचर जब दफ्तर से घर जाने के लिए निकले तो बाहर भीड़ देखकर रुक गए. उनकी मौजूदगी में लोगों ने युवक को नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वह नहीं माना. जब उसे यकीन हो गया कि खुद कलेक्टर सामने खड़े हैं और गुजारिश कर रहे हैं तब जाकर वह पोल से नीचे उतरा.

 चेंबर में हुई खातिरदारी, सुनी गई फरियाद

इसके बाद कलेक्टर उस युवक को अपने चेंबर में ले गए. नशे में होने के बावजूद उसकी खातिरदारी की गई और उसकी समस्या सुनी गई. कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि तिदनी गांव का यह युवक अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पा रहा. पत्नी उसके साथ नहीं रह रही और वह सरकार व प्रशासन से मदद मांग रहा है. कलेक्टर ने कहा कि उसकी समस्या सुन ली गई है और जो भी संभव होगा प्रशासन उसकी मदद करेगा.

Published at : 27 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Damoh News: रूठी पत्नी को मायके चली गई, मदद मांगने कलेक्टर के पास पहुंचा शख्स, फिर चढ़ा बिजली के खंभे पर
रूठी पत्नी को मायके चली गई, मदद मांगने कलेक्टर के पास पहुंचा शख्स, फिर चढ़ा बिजली के खंभे पर
