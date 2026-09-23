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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशभोपाल में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अहम एमओयू, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश

भोपाल में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अहम एमओयू, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और राज्य शासन के बीच हुआ एमओयू साइबर क्षेत्र में सर्तकता और डिजीटल फॉरेंसिक्स में दक्षता का विस्तार करेगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Sep 2026 05:52 PM (IST)
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दिन-प्रतिदिन के जीवन में जिस गति से डिजीटल प्रणलियों का उपयोग बढ़ रहा है, उसी गति से इस क्षेत्र में चुनौतियां भी बढ़ रही है. डिजीटल और साइबर क्षेत्र की व्यवस्थाओं में समाज हित और जनकल्याण लगातार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक चौकसी और सर्तकता आवश्यक है. साइबर और फॉरेंसिक क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधयों के विस्तार से ही यह संभव है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
 
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और राज्य शासन के बीच हुआ एमओयू तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और राजीव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीच हुआ रिलेशनशिप एग्रीमेंट साइबर क्षेत्र में सर्तकता और डिजीटल फॉरेंसिक्स में दक्षता का विस्तार करेगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार 22 सितंबर को मंत्रालय में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय भोपाल के मध्य एमओयू के आदान प्रदान के अवसर पर व्यक्त किया . 
 
आज हुआ एमओयू, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर द्वारा प्रदेश के जेल मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए राज्य शासन के साथ किया गया है. अतिशीघ्र ही प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर, भोपाल के सुचारू संचालन एवं समन्वय के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के मध्य रिलेशनशिप एग्रीमेंट सम्पादित किया गया.
 

भोपाल परिसर में उपलब्ध है ये एमएससी पाठ्यक्रम

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 28 सितम्बर, 2020 में की गई थी. इसका उद्देश्य देश में रक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विस्तार एवं सेवाएं प्रदान करना है. देश के 7 राज्यों में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसर स्थापित किया जा चुके हैं और अब तक लगभग 40 हजार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है. राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के परिसर की स्थापना भोपाल में करने के संबंध में मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 01.07.2025 में निर्णय लिया गया था.
 
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी), भोपाल परिसर में उपलब्ध भूमि में से 10 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा. वर्तमान में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा अस्थायी भवन उपलब्ध कराया गया है. इस अस्थायी परिसर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, भोपाल दिनांक 22 सितम्बर, 2025 को 1 स्नातक एवं 1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया. वर्तमान में इस परिसर में 84 विद्यार्थी अध्ययनरत् है और 3 विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूर्ण कर रोजगाररत है. यहां साइबर सिक्योरिटी में बीटेक और डिजिटल फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी में एमएससी पाठ्यक्रम उपलब्ध है.
 
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Published at : 23 Sep 2026 05:52 PM (IST)
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MP News MOHAN YADAV
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