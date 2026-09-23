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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमऊगंज में CM मोहन यादव का किसानों से संवाद, बोले- 'उनकी समृद्धि हमारा संकल्प'

मऊगंज में CM मोहन यादव का किसानों से संवाद, बोले- 'उनकी समृद्धि हमारा संकल्प'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 22 सितंबर को मऊगंज में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि हमारा संकल्प है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Sep 2026 05:38 PM (IST)
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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 22 सितंबर को मऊगंज में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित किया. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हो रहे किसानों और जन सामान्य को डोल ग्यारस की बधाई दी. सीएम डॉ. यादव ने देव तालाब में विराजे भोलेनाथ और अष्टभुजा महारानी को वर्चुअल नमन भी किया.

इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि हमारा संकल्प है. किसानों के लिए खेती के साथ पशुपालन, दूध उत्पादन, नई तकनीक अपनाना जरूरी हैं. किसानों द्वारा किए जा रहे नवाचार और कृषि उद्योगों की स्थापना से दिन-प्रतिदिन स्थितियां बदल रही हैं. मऊगंज भले ही नया जिला है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और यहां के लोगों के परिश्रम से जिले का तेजी से विकास हो रहा है. 

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आने वाले समय में किसानों को दिन में ही दस घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. राज्य सरकार किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारे किसान नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और प्राकृतिक खेती जैसे प्रयासों से कम लागत से अधिक उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

उद्यानिकी में भी किसान नए प्रयोग कर रहे हैं. स्ट्रॉबेरी, काला आलू, विशेष का किस्म के तरबूज और मखाने जैसी नवाचार आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है. मऊगंज के टमाटर और प्याज के स्वाद के लोग दीवाने हैं. मत्स्य पालन, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी गतिविधियां भी किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

सीतापुर-हनुमना, सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना से सिंचाई सुविधा बढ़ेगी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीतापुर-हनुमना, सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. इससे 1 लाख 20 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. मऊगंज जिले में गौरमा, नैना और गाड़ा तीन बड़े बांध हैं. इसके साथ ही नई गढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है. जिले में खेती मजबूत हो किसान समृद्ध हो कृषि आधारित उद्योग लगे और युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले, इसी दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है.

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों को खेती के साथ दुग्ध उत्पादन को भी प्राथमिकता देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर सांची के ब्रांड को आगे बढ़ाया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से इस पहल का लाभ लेते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय में वृद्धि करने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मऊगंज के उन्नत किसानों जसमन पटेल, तुलसीराम पांडे, अनीता मिश्रा, उमाशंकर त्रिपाठी से कृषि के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों और कृषि से संबंधित अन्य विषयों पर वर्चुअली चर्चा की.

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Published at : 23 Sep 2026 05:38 PM (IST)
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