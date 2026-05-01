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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसिंहस्थ की तैयारियों के बीच महादेव ने दिए दर्शन! महाकाल मंदिर के पास खुदाई में मिला प्राचीन शिवलिंग

सिंहस्थ की तैयारियों के बीच महादेव ने दिए दर्शन! महाकाल मंदिर के पास खुदाई में मिला प्राचीन शिवलिंग

Ujjain Mahakal Temple : मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के दौरान मंदिर परिसर के पास खुदाई करते समय एक विशाल शिवलिंग मिला.  

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 01 May 2026 10:44 AM (IST)
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  • श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के दर्शन किए, मांगी आशीर्वाद.

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे बाबा के श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए.  यहां सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के दौरान मंदिर परिसर के पास खुदाई करते समय एक विशाल शिवलिंग मिला.  शिवलिंग मिलने से इस इलाके में धार्मिक उत्साह का माहौल सा बन गया है.  

यह शिवलिंग तब मिला जब मंदिर के विस्तार प्रोजेक्ट के लिए भारी मशीनरी से भूमि का समतलीकरण करने के लिए खुदाई की जा रही थी. यह खुदाई मंदिर के प्रीपेड बूथ के पास की जा रही थी. खुदाई  के दौरान मिद्टी हटाते समय श्रमिकों को शिवलिंग जैसी संरचना दिखाई  दी, जिसके बाद तुरंत खुदाई का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. 

 

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श्रद्धालुओं में दर्शन करने को लगी भीड़

मंदिर प्रशासन के सहायक प्रशासक आशीष फलवड़िया ने इस पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने कहा, "निर्माण कार्य के दौरान, हमें प्रीपेड बूथ के पास खुदाई करते समय एक शिवलिंग मिला. अभी काम धीमा कर दिया गया है. अगर कोई और प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं, तो ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे. हम सावधानी से काम कर रहे हैं.  देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है." बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिवलिंग मिलना  श्रद्धालुओं के लिए किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है.  घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचने लगे और पूजा करते दिखाई दिए. 

पुरातत्व विभाग को किया गया सूचित

श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आकाश शर्मा शिवलिंग मिलने पर कहा, "आज मंदिर परिसर के पास खुदाई के दौरान, जब 'भस्म आरती' चल रही थी, तो हमें एक शिवलिंग मिला.  आज शिवलिंग के दर्शन करना बहुत शुभ है. हम सभी यहां आए और शिवलिंग पर 'जल' चढ़ाया."  फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निर्माण कार्य रोक दिया है और पुरातत्व विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है. शिवलिंग की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व का सटीक आकलन पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाएगा. 

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Input By : महिमा पांडेय
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Published at : 01 May 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
MP News Ujjain News MAHAKALESHWAR TEMPLE
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