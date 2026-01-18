हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
World Largest Shivling: दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार में हुआ स्थापित, VIDEO में देखें भव्य झलक

Bihar Shivling Sthapana: बिहार के पूर्वा चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो चुका है. वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा पाठ के साथ स्थापना हुई, हैलिकॉप्टर से फूल बरसाए गए.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Jan 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

World Largest Shivling: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में कैथवलिया गांव में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है. शिवलिंग स्थापना के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया. वाराणसी और अयोध्या से आए पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की, इस दौरान हैलिकॉप्टर से फूल बरसाए गए. सहस्त्रशिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है. इस मौके का साक्षी बनने के लिए कई साधु-संते के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे.

कैसे हुई 210 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना 

दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है. विराट रामायण मंदिर (Virat ramayan mandir) में शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम किया गया. भारी भरकम शिवलिंग को उठाने के लिए दो बड़े-बड़े क्रेन मंगवाए गए थे. जिनकी मदद से शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है. 

शिवलिंग (Shivling) की स्थापना के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई और देश की कई पवित्र नदियों के जल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया गया.

33 फीट ऊंचा शिवलिंग

करीब 33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और इसका वजन लगभग 210 मीट्रिक टन है. इसे विश्व का सबसे बड़ा एकल शिवलिंग माना जा रहा है. इसमें 1008 छोटो-छोटे शिवलिंग भी बने हैं. जिस कारण इसे सहस्त्र लिंगम की संज्ञा दी गई है. 

कुतुब मीनार से ऊंचा होगा विराट रामायण मंदिर

बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बन रहा है. यह मंदिर जब पूरा बन जाएगा, तो इसका मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होगा, जोकि अयोध्या के राम मंदिर और दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा. 120 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 18 Jan 2026 12:14 PM (IST)
MOTIHARI BIHAR World Largest Shivling Bihar Shivling Sthapana
