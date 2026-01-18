World Largest Shivling: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में कैथवलिया गांव में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है. शिवलिंग स्थापना के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया. वाराणसी और अयोध्या से आए पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की, इस दौरान हैलिकॉप्टर से फूल बरसाए गए. सहस्त्रशिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है. इस मौके का साक्षी बनने के लिए कई साधु-संते के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे.

कैसे हुई 210 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना

दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है. विराट रामायण मंदिर (Virat ramayan mandir) में शिवलिंग स्थापना का कार्यक्रम किया गया. भारी भरकम शिवलिंग को उठाने के लिए दो बड़े-बड़े क्रेन मंगवाए गए थे. जिनकी मदद से शिवलिंग को स्थापित कर दिया गया है.

शिवलिंग (Shivling) की स्थापना के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई और देश की कई पवित्र नदियों के जल से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया गया.

33 फीट ऊंचा शिवलिंग

करीब 33 फीट ऊंचा यह शिवलिंग पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है और इसका वजन लगभग 210 मीट्रिक टन है. इसे विश्व का सबसे बड़ा एकल शिवलिंग माना जा रहा है. इसमें 1008 छोटो-छोटे शिवलिंग भी बने हैं. जिस कारण इसे सहस्त्र लिंगम की संज्ञा दी गई है.

कुतुब मीनार से ऊंचा होगा विराट रामायण मंदिर

बिहार के पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बन रहा है. यह मंदिर जब पूरा बन जाएगा, तो इसका मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होगा, जोकि अयोध्या के राम मंदिर और दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा. 120 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है.

