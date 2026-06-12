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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून की एंट्री, 24 में से 9 जिलों तक पहुंची बारिश की दस्तक, ऑरेंज अलर्ट जारी

Jharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून की एंट्री, 24 में से 9 जिलों तक पहुंची बारिश की दस्तक, ऑरेंज अलर्ट जारी

Jharkhand Monsoon: झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है. राज्य के 24 में से नौ जिलों में इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो गया है. राज्य में मानसून का आगमन लगभग अपने सामान्य समय पर हुआ है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 12 Jun 2026 11:11 PM (IST)
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दक्षिण-पश्चिम मानसून ने शुक्रवार (12 जून) को झारखंड में दस्तक दे दी है और राज्य के 24 में से नौ जिलों में इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. अधिकारी ने बताया कि राज्य में मानसून का आगमन लगभग अपने सामान्य समय पर हुआ है.

मानसून ने राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद तथा पूर्वी सिंहभूम जिलों तक अपना विस्तार कर लिया है. रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, ‘‘दक्षिण-पश्चिम मानसून ने शुक्रवार को झारखंड में दस्तक दी और यह राज्य के करीब नौ जिलों में पूरी तरह या आंशिक रूप से पहुंच गया." 

मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक ने दी यह जानकारी

मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा, "अगले दो से तीन दिनों के दौरान राज्य के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.’’ उन्होंने कहा कि मानसून के आगमन को लेकर विस्तृत जानकारी शीघ्र साझा की जाएगी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 10 जून है. 

हालांकि, वर्ष 2010 के बाद से मानसून 12 जून से 25 जून के बीच राज्य में पहुंचता रहा है. पिछले वर्ष 2025 में मानसून 17 जून को झारखंड पहुंचा था. आईएमडी के एक अधिकारी ने कहा कि एक जून से 30 सितंबर तक के मानसूनी मौसम के दौरान राज्य में सामान्य वर्षा होने की संभावना है.

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झारखंड के कई हिस्सों में हो रही बारिश

रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार शाम से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में बृहस्पतिवार से अब तक सर्वाधिक 92.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि रांची में 40.6 मिलीमीटर बारिश हुई. इस बारिश से राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है.

आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा कि शनिवार सुबह साढ़े आठ बजे से अगले 24 घंटों के लिए राज्य के 20 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका के मद्देनजर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है. मौसम विभाग ने बताया कि 13 जून को सुबह साढ़े आठ बजे से 12 जिलों के लिए भी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है.

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Published at : 12 Jun 2026 11:10 PM (IST)
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