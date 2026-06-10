झारखंड राज्यसभा चुनाव: BJP समर्थित परिमल नथवानी पर EC का बड़ा फैसला, कांग्रेस ने उठाए थे सवाल
Jharkhand Rajya Sabha Election: निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी का नामाकंन पत्र सही पाया गया है. उनके नामांकन को लेकर काफी विवाद हुआ था. कांग्रेस ने नॉमिनेशन पर सवाल उठाए थे.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी का नामांकन पत्र सही पाया गया. परिमल नथवानी के नामांकन को लेकर जारी सियासी विवाद के बीच निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को ऐलान किया कि उनके दस्तावेज 'सही' पाए गए हैं.
नामांकन के विरोध में रांची में प्रदर्शन
यह घोषणा ऐसे समय में की गई, जब कांग्रेस आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य एवं उद्योगपति नथवानी का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर रांची में विरोध-प्रदर्शन कर रही है. निर्वाचन अधिकारी रंजीत कुमार ने अपने आदेश में कहा, "परिमल नथवानी का नामांकन पत्र वैध पाया गया है और इसे ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा-36 के तहत स्वीकार किया जाता है."
तीसरे उम्मीदवार के तौर पर किया था नामांकन
नथवानी ने सोमवार को झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरे उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. राज्य में राज्यसभा की दो सीट के लिए चुनाव होना है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था और मंगलवार को जांच के दौरान उनके कागजात सही पाए गए थे.
कांग्रेस ने उठाए थे सवाल
बता दें कि बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी के राज्यसभा नामांकन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे. वहीं कांग्रेस की आपत्तियों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया.
(खबर अपडेट की जा रही है)