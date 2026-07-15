धनबाद में मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

झारखंड के धनबाद में बुधवार को मुख्य डाकघर और उसी परिसर में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ई-मेल के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गईं.

पुलिस के मुताबिक, एक ई-मेल के जरिए दोपहर 1:15 बजे मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय में विस्फोट की धमकी दी गई थी. ई-मेल में आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणियां भी की गई थीं. धमकी मिलते ही धनबाद थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को खाली करा दिया. मुख्य डाकघर से सटे बीएसएनएल कार्यालय और ईपीएफ कार्यालय को भी खाली कराया गया.

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बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की तलाशी

धमकी के बाद बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वायड की टीमों को मौके पर बुलाया गया. दोनों टीमों ने पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू कर दी. आसपास के इलाकों की भी जांच की गई. फिलहाल किसी विस्फोटक सामग्री के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.

साइबर सेल ने शुरू की जांच

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और भाषा की गहन जांच कर रही हैं. साइबर सेल को भी मामले में लगाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी किसने और किस मकसद से दी. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है.

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. धनबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.

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