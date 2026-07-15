झारखंड के गिरिडीह में जंगल का मशरूम पड़ा भारी, एक ही परिवार के 10 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार

झारखंड के गिरिडीह जिले में जंगल से लाए गए देशी मशरूम ने एक पूरे परिवार को बीमार कर दिया. मशरूम खाने के कुछ घंटों बाद परिवार के 10 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई. सभी को गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. चिकित्सकों ने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंचने से सभी की हालत अब स्थिर है.

यह घटना जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव की है. मंगलवार सुबह सहदेव वर्मा के घर नाश्ते में जंगल से लाए गए मशरूम की सब्जी बनाई गई. पूरे परिवार ने रोटी-सब्जी का भोजन किया. कुछ ही देर बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी, दस्त और घबराहट शुरू हो गई. परिजनों ने तुरंत सभी को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया.

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10 सदस्य हुए बीमार, तीन बच्चे भी शामिल

बीमार होने वालों में तीन बच्चे और सात वयस्क शामिल हैं. इनमें नीलम देवी, शिवम कुमार, 12 वर्षीय कृष्ण कुमार, पीयूष कुमार, अभिलाषा कुमारी, सिकंदर कुमार सहित परिवार के अन्य सदस्य हैं. अस्पताल के आयुष्मान वार्ड में सभी का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने कहा कि समय पर इलाज मिलने के कारण किसी की हालत गंभीर नहीं है और लगातार निगरानी रखी जा रही है.

जंगली मशरूम खाने से पहले सावधानी बरतें

चिकित्सकों ने मानसून के मौसम में जंगलों और खेतों में उगने वाले अनजान मशरूम का सेवन न करने की अपील की है. कई जंगली मशरूम जहरीले होते हैं, जिनके सेवन से फूड पॉइजनिंग के साथ-साथ लीवर और किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

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