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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand: नक्सलियों की कमर टूटी! 25 लाख के इनामी कमांडर अजय महतो को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा

Jharkhand: नक्सलियों की कमर टूटी! 25 लाख के इनामी कमांडर अजय महतो को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा

Jharkhand News: गिरिडीह में पुलिस और CRPF को बड़ी सफलता मिली. 25 लाख के इनामी माओवादी कमांडर अजय महतो को गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ 240 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं.

Written By : पंचानंद राय |  Updated at : 18 Jul 2026 11:09 PM (IST)
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झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में गिरिडीह पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. जिला पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा-209 बटालियन की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के 25 लाख रुपये के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी (SAC) के कमांडर अजय महतो उर्फ मोछू उर्फ टाइगर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे खुखरा थाना क्षेत्र के हरलाडीह ओपी अंतर्गत पिपराडीह के जंगल से गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान दबोचा.

पुलिस के मुताबिक अजय महतो पिछले करीब 20 वर्षों से नक्सली संगठन के लिए काम कर रहा था. वह लेवी वसूलने, नए लोगों को संगठन में शामिल कराने, हथियार और विस्फोटकों की व्यवस्था करने के साथ-साथ सुरक्षा बलों पर हमलों की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाता था. समय के साथ वह संगठन का शीर्ष कमांडर बन गया और पारसनाथ समेत कई इलाकों में नक्सली गतिविधियों का संचालन करता रहा.

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240 से ज्यादा मामलों में था आरोपी

अजय महतो के खिलाफ झारखंड के कई जिलों में 240 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला शामिल हैं.

उस पर हत्या, पुलिस और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला, आईईडी विस्फोट, रेलवे ट्रैक और सरकारी इमारतों को उड़ाने, लेवी वसूली, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस मुखबिरी के शक में आम लोगों की हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं.

हथियार और दस्तावेज भी बरामद

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अजय महतो के पास से एक 9 एमएम पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नक्सली संगठन से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं.

पूछताछ में उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं. पुलिस का कहना है कि इन सूचनाओं के आधार पर अन्य नक्सलियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

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पुलिस अधिकारियों ने अजय महतो की गिरफ्तारी को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता बताया है. उनका कहना है कि इससे नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है और इलाके में शांति व सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी नक्सलियों या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

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Published at : 18 Jul 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
Naxalite Giridih Police Jharkhand News
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