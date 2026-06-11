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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand Weather News: झारखंड में कब से शुरू होगी बारिश? IMD ने बता दी तारीख, तापमान में हो सकती है भारी गिरावट

Jharkhand Weather News: झारखंड में कब से शुरू होगी बारिश? IMD ने बता दी तारीख, तापमान में हो सकती है भारी गिरावट

Jharkhand Mein Barish: IMD ने अपने बुलेटिन में कहा कि अगले दो- तीन दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 11 Jun 2026 06:34 PM (IST)
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झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो- तीन दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है. आईएमडी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. बृहस्पतिवार दोपहर राजधानी रांची समेत झारखंड के उत्तर-पूर्वी और मध्य हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपने बुलेटिन में कहा कि अगले दो- तीन दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के झारखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं.

14 जिलों के लिए भी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी

झारखंड में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 10 जून है. हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2010 के बाद से यह राज्य में 12 जून से 25 जून के बीच पहुंच रहा है. बुलेटिन में कहा गया है कि अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में दो- तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है.

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शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से अगले 24 घंटों के लिए 18 जिलों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ तूफान को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' (सावधान रहने की चेतावनी) जारी किया गया है. इसके अलावा 13 जून की सुबह 8:30 बजे से 14 जिलों के लिए भी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

Published at : 11 Jun 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
IMD Jharkhand News WEATHER NEWS Monsoon 2026
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