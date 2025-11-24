हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: SIR पर मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर भड़के चंपाई सोरेन, बर्खास्तगी की मांग की

झारखंड: SIR पर मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर भड़के चंपाई सोरेन, बर्खास्तगी की मांग की

Jharkhand News: झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी SIR को लेकर दिए गए बयान की वजह से विवादों में हैं. उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बर्खास्त करने की मांग की है.

By : चंद्रमणि | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Nov 2025 06:31 PM (IST)
झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा एसआईआर को लेकर विवादित बयान दिया गया. इरफान अंसारी द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ चंपाई सोरेन ने संदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए विवादित बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए इरफान अंसारी को बड़बोला कह दिया. साथ ही उन्होंने सरकार से तुरंत बर्खास्त करने की मांग रख दी है. 

इरफान अंसारी के बयान बोले चंपाई सोरेन

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर झारखंड के एक बड़बोले मंत्री के बयान ने उनकी बौखलाहट को दर्शाता है. ऐसे उकसाऊ बयान देने वाले मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है. 

उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान सिर्फ भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है. चंपाई सोरेन ने आगे कहा कि घुसपैठियों के नाम काटने की इस कवायद से झारखंड के आदिवासियों-मूलवासियों को बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने प्रतिनिधि चुनने में आसानी होगी. 

घुसपैठियों को लेकर क्या बोले चंपाई सोरेन

चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंडवासियों को यह पता है कि जो लोग हमारी जमीनें, बहु-बेटियों की अस्मत एवं सरकारी योजनाओं में हमारे अधिकार को छीन रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें पहचानना और बाहर निकालना जरूरी है. 

एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट का यह शुद्धिकरण भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाएगा, जिसमें हर भारतीय की सक्रिय सहभागिता रहेगी. यह वक्त का तकाजा है कि झारखंडवासी एकजुट होकर एसआईआर की इस मुहिम को सफल बनाएं और ऐसी लोकतंत्र-विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें.

इरफान अंसारी ने विवादित बयान में क्या कहा?

झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ आपके घर पर आए, तो उसे बंद कर दें. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, "जब वह आए तो उसे घर में बंद कर ताला मार दो और मुझे फोन करो, मेरे आने के बाद ही ताला खोलना."

Published at : 24 Nov 2025 06:28 PM (IST)
Irfan Ansari Champai Soren Jharkhand News CONGRESS SIR
Embed widget