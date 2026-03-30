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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand News: हजारीबाग में राम नवमी शोभायात्रा में 2 लोगों की हत्या, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट

Jharkhand News: हजारीबाग में राम नवमी शोभायात्रा में 2 लोगों की हत्या, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट

Hazaribagh News In Hindi: दोनों घटनाएं टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के झंडा चौक में आधी रात के आसपास अलग-अलग शोभायात्राओं के दौरान हुईं. इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Mar 2026 08:55 AM (IST)
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झारखंड के हजारीबाग जिले में राम नवमी की शोभायात्रा के दौरान दो लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. अज्ञात आरोपियों ने दोनों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है. रविवार (29 मार्च) को घटना की सूचना मिली. यह दोनों घटनाएं टाउन पुलिस थाना क्षेत्र के झंडा चौक में आधी रात के आसपास अलग-अलग शोभायात्राओं के दौरान हुईं.

इस हंगामे में सौ से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों युवकों की चाकू लगने से हत्या हुई है. शोभायात्रा के दौरान हथियार प्रदर्शन और आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस ने मामले पर क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान सिलवार गांव के निवासी प्रिंस कुमार (21) और बड़ा बाजार ग्वालटोली के निवासी अभिषेक कुमार (21) के रूप में हुई है. सदर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) अमित आनंद ने बताया, ‘‘शनिवार को राम नवमी की शोभायात्रा के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने अभिषेक कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी. 

इलाज के दौरान युवक की मौत

हमले के बाद अभिषेक को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एसबीएमसीएच) ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. 

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. प्रिंस कुमार पर भी इसी तरह हमला किया गया और उन्हें भी एसबीएमसीएच ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. फिलहाल पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों की पहचान की जा रही है. वहीं फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं.

दो हत्याओं से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. परिजनों समेत स्थानीय लोगों में घटना पर जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है. आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. 

ये भी पढ़ें: झारखंड: खूंटी में दो पक्षों में तनाव, रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

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Published at : 30 Mar 2026 08:55 AM (IST)
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Jharkhand Police Hazaribagh News Jharkhand News
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