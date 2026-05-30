Jharkhand: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को बनाएंगे ब्रांड एंबेसडर

क्रिकेट की दुनिया में अपनी धमाकेदार बल्लेबाज़ी से पहचान बना चुके युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को अब झारखंड में बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि वैभव सूर्यवंशी को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें राज्य में सम्मानित भी किया जाएगा.

डॉ. इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया मंच X पर यह जानकारी साझा करते हुए वैभव की जमकर तारीफ की. उन्होंने लिखा, "वैभव, भले ही तुम्हारी टीम मैच हार गई हो, लेकिन तुम करोड़ों भारतीयों का दिल जीत चुके हो."

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उन्होंने आगे कहा, "मैं स्वयं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं, लेकिन इतनी कम उम्र में बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज़ों का जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता से सामना करते हुए लगातार धुनाई करना, यह असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है. तुमने केवल अपना नाम ही नहीं, बल्कि अपने माता-पिता, बिहार और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है. इसके लिए तुम्हें दिल से बधाई देता हूं. जल्द ही मैं तुम्हें झारखंड में सम्मानित करूंगा."

कम उम्र में बनाया खास मुकाम

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने जिस साहस, आत्मविश्वास और प्रतिभा का परिचय दिया है, वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई मिसाल है. उनके अनुसार वैभव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि युवा ऊर्जा, मेहनत, अनुशासन और संघर्ष की जीवंत मिसाल हैं.



उन्होंने कहा कि वैभव की विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है और करोड़ों युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है.

डॉ. अंसारी ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा और सकारात्मक सोच ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से काफी प्रभावित किया है. इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने जा रहा है.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वैभव के साथ मिलकर युवाओं के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली का संदेश पहुंचाने का काम करेगा. इससे युवा पीढ़ी को बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी.

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भविष्य के लिए जताया भरोसा

स्वास्थ्य मंत्री ने विश्वास जताया कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि देश को लंबे समय तक इस युवा खिलाड़ी पर गर्व रहेगा और वह विश्व क्रिकेट में भारत का नाम और ऊंचा करेंगे.