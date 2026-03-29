हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: खूंटी में दो पक्षों में तनाव, रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

झारखंड: खूंटी में दो पक्षों में तनाव, रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Khunti News: झारखंड के खूंटी में पथराव की घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

By : पंचानंद राय | Edited By: अजीत | Updated at : 29 Mar 2026 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई. शनिवार (28 मार्च) को दिनभर क्षेत्र में माहौल गरम रहा. हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम दीपेश कुमारी, एसडीपीओ वरुण रजक, हेडक्वार्टर डीएसपी अखिल कुजूर समेत कई अधिकारी पहुंचे.

डीसीएलआर अरविंद ओझा, मुरहू बीडीओ रंजीत सिंह, तोरपा बीडीओ नवीन झा, मुरहू सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी, रनिया बीडीओ प्रशांत डांग के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया. थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

पथराव में थाना प्रभारी समेत कई जख्मी

प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए समझाने-बुझाने का प्रयास किया. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी. रामनवमी समिति के सदस्यों के अनुसार, शुक्रवार शाम शांतिपूर्ण ढंग से शोभायात्रा निकाली जा रही थी, इसी दौरान मस्जिद गली में अचानक पथराव शुरू हो गया, जिसमें थाना प्रभारी समेत अन्य लोग घायल हो गए.

आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

घटना के विरोध में शनिवार को लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पूरे मुरहू में बंद का आह्वान किया. दूसरे दिन भी दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा और फिर से पत्थरबाजी की घटना सामने आई. इस दौरान गोली चलने की भी सूचना है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को निलंबित करने और गोली चलाने वाले आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. 

भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती

वहीं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रियंक भगत की गाड़ी पर भी हमला किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और वे जख्मी हो गए. प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है. फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है.

और पढ़ें
Published at : 29 Mar 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Khunti News Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

झारखंड
झारखंड: खूंटी में दो पक्षों में तनाव, रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
झारखंड: खूंटी में दो पक्षों में तनाव, रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
झारखंड
धनबाद: रामनवमी में बवाल करने वालों पर पुलिस का एक्शन, गिरफ्तार कर सड़कों पर निकाला जुलूस
धनबाद: रामनवमी में बवाल करने वालों पर पुलिस का एक्शन, गिरफ्तार कर सड़कों पर निकाला जुलूस
झारखंड
असम में गूंजा 'जोहार- जोहार', कोकराझार में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा, बोले- 'जनता तीर धनुष को...'
असम में गूंजा 'जोहार- जोहार', कोकराझार में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा, बोले- 'जनता तीर धनुष को...'
झारखंड
Dhanbad News: राम नवमी जुलूस के बीच भड़का विवाद, धनबाद में पत्थरबाजी से 6 लोग घायल, प्रशासन अलर्ट
राम नवमी जुलूस के बीच भड़का विवाद, धनबाद में पत्थरबाजी से 6 लोग घायल, प्रशासन अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अपने ही देश में विरोध झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Iran US Israel War: USS त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद, US की बड़ी तैयारी | America | Trump
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिस्र के विदेश मंत्री के साथ फोटो खिंचाने जा रहे थे PAK के डिप्टी PM इशाक डार, स्टेज पर पहुंचते ही गिरे, देखें Video
मिस्र के विदेश मंत्री के साथ फोटो खिंचाने जा रहे थे इशाक डार, मंच पर पहुंचते ही गिरे, देखें Video
बिहार
नीतीश कुमार से अनंत सिंह ने की मुलाकात, CM के इस्तीफे पर कहा- 'इच्छा तो…'
नीतीश कुमार से अनंत सिंह ने की मुलाकात, CM के इस्तीफे पर कहा- 'इच्छा तो…'
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
विश्व
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
धुरंधर की कमाई पर पाकिस्तान ने मांगा हिस्सा, लोग बोले लियारी के नाम से करोड़ों कमाए, अब हमारा विकास करे भारत, वीडियो वायरल
धुरंधर की कमाई पर पाकिस्तान ने मांगा हिस्सा, लोग बोले लियारी के नाम से करोड़ों कमाए, अब हमारा विकास करे भारत
शिक्षा
Middle East CBSE Board Result 2026: हाइब्रिड इवैल्यूशन सिस्टम के जरिए मिडिल ईस्ट के बच्चों को पास करेगा CBSE, जानें कैसे मिलेंगे नंबर?
हाइब्रिड इवैल्यूशन सिस्टम के जरिए मिडिल ईस्ट के बच्चों को पास करेगा CBSE, जानें कैसे मिलेंगे नंबर?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget