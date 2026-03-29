झारखंड: खूंटी में दो पक्षों में तनाव, रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा

झारखंड के खूंटी जिले के मुरहू में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई. शनिवार (28 मार्च) को दिनभर क्षेत्र में माहौल गरम रहा. हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम दीपेश कुमारी, एसडीपीओ वरुण रजक, हेडक्वार्टर डीएसपी अखिल कुजूर समेत कई अधिकारी पहुंचे.

डीसीएलआर अरविंद ओझा, मुरहू बीडीओ रंजीत सिंह, तोरपा बीडीओ नवीन झा, मुरहू सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी, रनिया बीडीओ प्रशांत डांग के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया. थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

पथराव में थाना प्रभारी समेत कई जख्मी

प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए समझाने-बुझाने का प्रयास किया. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी. रामनवमी समिति के सदस्यों के अनुसार, शुक्रवार शाम शांतिपूर्ण ढंग से शोभायात्रा निकाली जा रही थी, इसी दौरान मस्जिद गली में अचानक पथराव शुरू हो गया, जिसमें थाना प्रभारी समेत अन्य लोग घायल हो गए.

आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

घटना के विरोध में शनिवार को लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पूरे मुरहू में बंद का आह्वान किया. दूसरे दिन भी दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा और फिर से पत्थरबाजी की घटना सामने आई. इस दौरान गोली चलने की भी सूचना है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को निलंबित करने और गोली चलाने वाले आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की.

भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती

वहीं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रियंक भगत की गाड़ी पर भी हमला किया गया, जिसमें उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और वे जख्मी हो गए. प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि घटना में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है. फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है.