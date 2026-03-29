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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडधनबाद: रामनवमी में बवाल करने वालों पर पुलिस का एक्शन, गिरफ्तार कर सड़कों पर निकाला जुलूस

धनबाद: रामनवमी में बवाल करने वालों पर पुलिस का एक्शन, गिरफ्तार कर सड़कों पर निकाला जुलूस

Dhanbad News In Hindi: रामनवमी के दौरान धनबाद में उपद्रव करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों का सड़क पर परेड कराकर कड़ा संदेश दिया गया.

By : अमित कुमार सिन्हा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 29 Mar 2026 07:21 AM (IST)
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धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने उपद्रव फैलाने के आरोप में 18 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

सड़क पर कराया गया आरोपियों का परेड

गिरफ्तार किए गए आरोपियों को बलियापुर बाजार और भिखराजपुर इलाके में पुलिस ने पैदल परेड कराया. इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों को सड़कों पर घुमाया गया, ताकि लोगों के बीच साफ संदेश जाए कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा. स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई को देखा और पुलिस की इस पहल को कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताया.

पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि समाज में कानून का डर पैदा करना भी है. अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के नाम पर किसी भी तरह की गुंडागर्दी या अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. कई आरोपियों को सीधे जेल भेज दिया गया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

40 से ज्यादा नामजद, कार्रवाई जारी

मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि इस घटना में 40 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है. अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है.

पुलिस के मुताबिक अब इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और माहौल शांतिपूर्ण हो गया है. प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि आगे कोई भी अप्रिय घटना न हो. अधिकारियों ने साफ कहा है कि त्योहारों के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Published at : 29 Mar 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Ram Navami Dhanbad News Jharkhand News
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