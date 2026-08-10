झारखंड सरकार के खिलाफ मार्च, चला वॉटर कैनन, स्टूडेंट्स बोले- पानी में भी घोटाला, प्रेशर ही नहीं

झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने विधानसभा घेरने जा रहे छात्रों पर वॉटर कैनन चला दिया. प्रशासन की मंशा थी की स्टूडेंट्स तितर-बितर हो जाएं लेकिन स्टूडेंट्स वहां गमछा लहराकर नाचने लगे. इस दौरान एक छात्र ने एबीपी न्यूज़ संवाददाता अवधेश कुमार मिश्रा से बात करते हुए कहा- कहां से तितर बितर हों हम लोग. परीक्षा में भी घोटाला किया और अब पानी में भी. प्रेशर ही नहीं है तो भागे कहां?

छात्रों की ओर से यह विधानसभा कूच ऐसे वक्त में हो रहा है जब सदन का मॉनसून सत्र जारी है. विधासभा के सत्र की कार्यवाही जारी है.

#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | Even as Police use water cannon to disperse student protesters, they dance and continue their 'Vidhan Sabha Gherao' march. pic.twitter.com/MlqXDoX3Ta — ANI (@ANI) August 10, 2026

उधर, रांची में JPSC-JSSC उम्मीदवारों के विरोध-प्रदर्शन के बीच 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, जब सरकार ने नुकीले बैरिकेड लगाए, तो तबीयत ठीक न होने के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पाया. क्या यह पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन का बॉर्डर है? ये छात्र हैं.

झारखंड प्रोटेस्ट Exclusive: एंबुलेंस से विधानसभा जा रहे देवेंद्र महतो बोले- सरकार झांसा दे रही