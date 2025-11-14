हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडGhatshila by-election 2025: घाटशिला उपचुनाव के रिजल्ट्स पर सबकी नजर, JMM-BJP के बीच कांटे की टक्कर

Ghatshila by-election 2025: घाटशिला उपचुनाव के रिजल्ट्स पर सबकी नजर, JMM-BJP के बीच कांटे की टक्कर

Ghatshila by-election 2025: घाटशिला सीट पर रुझान सुबह नौ बजे से आने शुरू होने की उम्मीद है और मतगणना की पूरी प्रक्रिया शाम पांच बजे तक पूरी हो जाने की संभावना है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 05:47 AM (IST)
घाटशिला उपचुनाव के लिए मतगणना 14 नवंबर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे शुरू होगी. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. गत 11 नवंबर को इस सीट के लिए उपचुनाव में 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ था.

पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)-सह-उपायुक्त (डीसी) कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि मतगणना जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सुबह आठ बजे शुरू होगी.

सत्यार्थी ने बताया, 'मतगणना डाक मतपत्रों से शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम से. कुल 19 टेबल पर 20 दौर की मतगणना होगी, जिसमें 15 ईवीएम के लिए और चार डाक मतपत्रों के लिए निर्धारित हैं.'

उन्होंने कहा कि रुझान सुबह नौ बजे से आने शुरू होने की उम्मीद है और मतगणना की पूरी प्रक्रिया शाम पांच बजे तक पूरी हो जाने की संभावना है.

उन्होंने कहा, 'सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुचारू रूप से मतगणना के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. मतगणना केंद्र पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी और कुछ अधिकारियों को छोड़कर किसी के भी मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.'

इस चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे BJP उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के बीच रहने की संभावना है.

सोमेश दिवंगत झामुमो विधायक रामदास सोरेन के पुत्र हैं, जिनका 15 अगस्त को निधन हो गया था और इस कारण उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया.

घाटशिला उपचुनाव परिणाम: JMM और बीजेपी दोनों आश्वस्त

यह उपचुनाव सत्तारूढ़ झामुमो और BJP दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है. हालांकि, चुनाव परिणाम का हेमंत सोरेन सरकार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास वर्तमान में 55 विधायक हैं, जबकि BJP के नेतृत्व वाले राजग के पास 24 विधायक हैं.

घाटशिला उपचुनाव में झामुमो और BJP दोनों ही अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त हैं.

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि घाटशिला के लोगों ने BJP को हराकर 'दिशोम गुरु' (भूमि के नेता) शिबू सोरेन और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया है.

BJP प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया कि सत्तारूढ़ झामुमो की हताशा साफ दिखाई दे रही है.

उन्होंने कहा, 'झामुमो ने उस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है, जिसे वे सुरक्षित मान रहे थे. लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है और उन्होंने सबक सिखाने का मन बना लिया है. हमें उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतेगा.'

Published at : 14 Nov 2025 05:46 AM (IST)
By Poll Results BJP JMM Jharkhand News JHARKHAND POLITICS
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

