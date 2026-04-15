पश्चिम बंगाल में चम्पाई सोरेन का TMC पर हमला, कहा- राष्ट्रपति का अपमान किया अब आदिवासी...

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चम्पाई सोरेन ने TMC पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का आरोप लगाया.

उन्होंने TMC को आदिवासी विरोधी और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार कहा.

सोरेन ने बंगाल के विकास और सरकारी योजनाओं की कमी पर बात की.

उन्होंने बीजेपी को वोट देकर 'सोनार बांग्ला' बनाने की अपील की.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चम्पाई सोरेन ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार एक के बाद एक कई हमले किए. इस दौरान उन्होंने TMC पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया. पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मंगलवार (14 अप्रैल) को बांकुड़ा जिले के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मोहन हांसदा के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस सभा में जुटी भीड़ ने भाजपा के प्रति जंगलमहल की जनता के झुकाव का स्पष्ट संकेत दे दिया.

अपने भाषण की शुरुआत में TMC को आदिवासी विरोधी करार देते हुए चम्पाई ने कहा, "ओडिशा के साधारण परिवार से आने वाली एक साधारण महिला द्रौपदी मुर्मू को भाजपा ने देश का पहला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन एक सामाजिक कार्यक्रम में बंगाल पहुंची महामहिम का तृणमूल कांग्रेस ने अपमान किया. मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसी आदिवासी विरोधी सोच रखने वाले लोग आखिर किस मुँह से आदिवासी बहुल गांवों में वोट मांगने आते हैं."

भ्रष्ट्राचार में डूबी TMC सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान

पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्ला तथा संथाली में भाषण देते हुए जनता से भ्रष्ट्राचार में डूबी TMC सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पहले वाम मोर्चा को 35 वर्ष, फिर तृणमूल कांग्रेस को 15 वर्ष दिया, लेकिन आपको क्या मिला? इस विधानसभा क्षेत्र में 140 करोड़ की लागत से बनी सड़क की दुर्दशा भ्रष्ट्राचार की कहानी कहती है.

पार्टी के संकल्प पत्र के वादों का उल्लेख करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देकर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की, ताकि कई दशकों से उपेक्षित पश्चिम बंगाल का विकास हो सके. यहां के भूमिपुत्रों को सरकारी सुविधाएं तथा रोजगार मिल सके.

TMC सरकार पर लगाया केंद्र की योजनाओं पर रोक का आरोप

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा जानबूझकर केंद्र सरकार की योजनाओं को रोका जाता है. उदाहरण के तौर पर यहां आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू की गई है, जबकि उस से जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख तक इलाज की सुविधा मिलती है. बीजेपी की सरकार बनते ही ऐसी सभी योजनाओं को लागू किया जायेगा.

उपस्थित जनसमूह को उन्होंने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने हमेशा आदिवासियों, मूलवासियों एवं भूमिपुत्रों के हित में काम किया है, जबकि प्रदेश की TMC सरकार की प्राथमिकता बांग्लादेशी घुसपैठियों के हितों की रक्षा है. उन्होंने 'सोनार बांग्ला' के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की. बता दें कि खचाखच भरे मैदान में हुई इस जनसभा में पूर्व विधायक डॉ. निक्की हेंब्रम, भाजपा के कार्यकर्ता तथा हजारों की संख्या में आम लोग शामिल रहे.