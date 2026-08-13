झारखंड विधानसभा घेराव मामले में FIR, छात्रों के बयान पर केस दर्ज

रांची में चल रहे प्रदर्शन के बीच बीते दिनों छात्रों ने विधानसभा घेराव किया. विधानसभा घेराव में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे. इसमें कुछ छात्र और पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं. अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि छात्रों के बयान के आधार पर असमाजिक तत्वों पर केस दर्ज किया गया.

छात्रों के बयान के आधार पर रांची पुलिस ने केस दर्ज किया है. पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्व पर केस दर्ज किया है. पुलिस ने बैरीकेडिंग तोड़ने, हंगामा करने, पुलिस पर हमला करने सहित कई बिंदुओं पर मामला दर्ज किया है.

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के बयान पर दर्ज हुआ केस

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के बयान के आधार पर विधानसभा थाने में मामला दर्ज हुआ है. पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर असामाजिक तत्व की पहचान करेगी. पुलिस छात्रों के बयान के आधार पर असामाजिक तत्व की पहचान में जुट गई है.

परीक्षा में धांधली को लेकर गुस्साए छात्र

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर जारी छात्र आंदोलन के 17वें दिन सोमवार को निर्णायक मोड़ सामने आया है। रविवार को राज्य सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए रांची की सड़कों पर उतर आए थे.

छात्रों ने विधानसभा की ओर घेराव शुरू किया. इस दौरान उनकी पुलिस से भी नोंकझोंक हुई. पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए छात्रों पर लाठीचार्ज किया. कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस मार्च में घुसकर पुलिस पर पथराव किया गया और बैरिकेड तोड़े गए. इसको देखते हुए पुलिस ने फिर लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया.

बता दें कि जेपीएससी की परीक्षा में धांधली को लेकर पिछले 20 दिन से छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं. छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए. साथ ही मामले की सीबीआई जांच कराई जाए.

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