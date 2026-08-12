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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडरांची: परीक्षा गड़बड़ी पर पूर्व CM रघुवर दास का अल्टीमेटम, 'अगर एक हफ्ते में...'

रांची: परीक्षा गड़बड़ी पर पूर्व CM रघुवर दास का अल्टीमेटम, 'अगर एक हफ्ते में...'

Ranchi Protest: रघुबर दास ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार एक हफ़्ते के अंदर 'परीक्षा में गड़बड़ी' की CBI जांच की सिफ़ारिश नहीं करती है, तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 12 Aug 2026 08:41 PM (IST)
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झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार एक हफ़्ते के अंदर 'परीक्षा में गड़बड़ी' की CBI जांच की सिफ़ारिश नहीं करती है, तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे. इस चेतावनी से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सरकार लगातार छात्रों को मनाने की कोशिश कर रही है.

(अपडेट जारी है.)

 

Published at : 12 Aug 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
Raghubar Das Jharkhand News Ranchi Protest
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